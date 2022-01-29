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"Всіх гостей чекаємо без карантину". Популярна країна в Азії запускає кампанію з відродження туризму

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Субота 29 січня 2022 17:18
"Всіх гостей чекаємо без карантину". Популярна країна в Азії запускає кампанію з відродження туризму Фото: Камбоджа (unsplash.com/george-bakos)
Автор: Катерина Гончарова

У Камбоджі за останні два роки багато підприємств закрилися, а десятки тисяч співробітників втратили роботу

Камбоджа запускає кампанію з відродження постраждалої від пандемії туристичної індустрії, повідомляє Xinhuanet.com.

В країні стартувала кампанія під назвою "Камбоджа: напрямок безпечного і зеленого туризму", спрямована на відродження індустрії туризму, що постраждала від COVID-19. Про це заявив міністр туризму країни Тонг Кхон.

Виступаючи на заході, присвяченому запуску проекту, Хон сказав, що за останні два роки багато туристичних підприємств були закриті, а десятки тисяч співробітників втратили роботу.

"Ця кампанія являє собою стратегію по залученню туристів з усього світу, а також з країн, що входять до Асоціації держав Південно-Східної Азії, в Камбоджу", — сказав він.

Міністр сказав, що всім повністю вакцинованим туристам можна їхати в Камбоджу без карантину. А всім підприємствам, пов'язаним з туризмом, рекомендують ефективно застосовувати заходи безпеки у сфері туризму, щоб запобігти поширенню COVID-19.

&quot;Всіх гостей чекаємо без карантину&quot;. Популярна країна в Азії запускає кампанію з відродження туризму

Фото: Пейзажі Камбоджі (unsplash.com/ben-stern)

Туризм - один з важливих елементів, які підтримують економіку Королівства. За даними міністерства туризму, у 2019 році країна прийняла до 6,61 мільйона іноземних туристів, а валовий дохід склав 4,92 мільярда доларів США.

Але через пандемію в період з січня по листопад країну відвідало всього 163 366 іноземних туристів.

Екзотика і спадщина ЮНЕСКО. За що Камбоджу цінують туристи

Камбоджа відома трьома унікальними об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: археологічним парком Ангкор, храмом Преа Віхеар і археологічною пам'яткою Самбір Прей Кук. Крім того, в Камбоджі розташована 450-кілометрова мальовнича незаймана берегова лінія, що простягнулася через чотири південно-західні провінції.

Країна Південно-Східної Азії відкрила свої двері для повністю вакцинованих мандрівників в листопаді минулого року після того, як велику частину населення вакцинували від COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що 13,74 мільйона осіб, або 86% жителів країни повністю вакциновані.

Більшість вакцин, що використовуються в програмі вакцинації в країні, це китайські Sinovac та Sinopharm.

Нагадаємо, ми писали, що міста-курорти в Єгипті стануть "зеленими" і екологічними.

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