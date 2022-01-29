"Всіх гостей чекаємо без карантину". Популярна країна в Азії запускає кампанію з відродження туризму
У Камбоджі за останні два роки багато підприємств закрилися, а десятки тисяч співробітників втратили роботу
Камбоджа запускає кампанію з відродження постраждалої від пандемії туристичної індустрії, повідомляє Xinhuanet.com.
В країні стартувала кампанія під назвою "Камбоджа: напрямок безпечного і зеленого туризму", спрямована на відродження індустрії туризму, що постраждала від COVID-19. Про це заявив міністр туризму країни Тонг Кхон.
Виступаючи на заході, присвяченому запуску проекту, Хон сказав, що за останні два роки багато туристичних підприємств були закриті, а десятки тисяч співробітників втратили роботу.
"Ця кампанія являє собою стратегію по залученню туристів з усього світу, а також з країн, що входять до Асоціації держав Південно-Східної Азії, в Камбоджу", — сказав він.
Міністр сказав, що всім повністю вакцинованим туристам можна їхати в Камбоджу без карантину. А всім підприємствам, пов'язаним з туризмом, рекомендують ефективно застосовувати заходи безпеки у сфері туризму, щоб запобігти поширенню COVID-19.
Фото: Пейзажі Камбоджі (unsplash.com/ben-stern)
Туризм - один з важливих елементів, які підтримують економіку Королівства. За даними міністерства туризму, у 2019 році країна прийняла до 6,61 мільйона іноземних туристів, а валовий дохід склав 4,92 мільярда доларів США.
Але через пандемію в період з січня по листопад країну відвідало всього 163 366 іноземних туристів.
Екзотика і спадщина ЮНЕСКО. За що Камбоджу цінують туристи
Камбоджа відома трьома унікальними об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: археологічним парком Ангкор, храмом Преа Віхеар і археологічною пам'яткою Самбір Прей Кук. Крім того, в Камбоджі розташована 450-кілометрова мальовнича незаймана берегова лінія, що простягнулася через чотири південно-західні провінції.
Країна Південно-Східної Азії відкрила свої двері для повністю вакцинованих мандрівників в листопаді минулого року після того, як велику частину населення вакцинували від COVID-19.
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що 13,74 мільйона осіб, або 86% жителів країни повністю вакциновані.
Більшість вакцин, що використовуються в програмі вакцинації в країні, це китайські Sinovac та Sinopharm.
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