Оновлений Шарм-Ель-Шейх. У Єгипті з'являться "зелені" міста-курорти

У країні планують переводити туристичні об'єкти на сонячну енергетику

Влада Єгипту планує перетворити один з головних курортів країни, Шарм-ель-Шейх на "зелене місто", повідомляє Egypttoday.com.

Відповідну вказівку виконуватимуть за розпорядженням президента Арабської Республіки Єгипет Абделя Фаттаха Ель-Сісі.

Під час зустрічі з міністрами та іншими офіційними особами Південного Сінаю для перевірки підготовки Єгипту до проведення COP27 у листопаді, прем'єр-міністр Мостафа Мадбулі видав директиви "про якнайшвидшу реалізацію туристичних проєктів та створення станцій зарядки електромобілів у місті для захисту навколишнього середовища".

Відповідно до директив, влада курортів повинна забезпечити переведення туристичних об'єктів на сонячну енергію. Так, у Шарм-ель-Шейху та інших локаціях планується створити мережу станцій для заряджання електромобілів.

Фото: Готелі та туристичні заклади в Шарм-ель-Шейху зобов'яжуть отримувати "зелений сертифікат" (wikimedia.org/sherifali-yousef)

Крім того, міністр туризму та старожитностей Халед аль-Анані заявив, що було прийнято рішення, що зобов'язує готелі та туристичні заклади в Шарм-ель-Шейху отримувати "зелений сертифікат" як доказ застосування екологічно чистих технологій.

За словами міністра довкілля Єгипту Ясмін Фуад, концепція "зелених міст" заснована на раціоналізації споживання ресурсів, скороченні відходів, збільшенні частоти перероблення та перетворення відходів на енергію, а також скорочення викидів та опорі на стійку енергетику.

Нагадаємо, раніше ми писали, яке місто стало "найзеленішим" у Європі.