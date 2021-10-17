"Завжди йдіть до воріт": туристам розповіли, як вирішити несподівані накладки при посадці на борт літака

Подорожі літаком часто пов'язані з невеликим стресом перед посадкою – туристам потрібно пам'ятати про документи та багажі, а також вчасно прибути на посадку в аеропорт.

Що робити у випадках помилок і накладок, багато мандрівників не знають. Порадами, як розв'язувати несподівані проблеми при посадці в літак, блогери й мандрівники діляться у соцмережах.

Що робити туристу, якщо він спізнюється на літак чи потрібно терміново повернутися з лайнера в термінал за забутою річчю – в матеріалі РБК-Україна.

Стюардеса: "Є шанс, що вас посадять на борт"

Стюардеса американських авіаліній Кет Камалані розповіла пасажирам, що робити в разі запізнення на рейс. Порадами вона поділилася у своєму TikTok. У блогера 745 тисяч передплатників.

Бортпровідниця пояснила, що робити, якщо турист спізнюється – варто потрапити на літак в будь-якому випадку, якщо він ще не вилетів. Адже посадка іноді затримується на 10-15 хвилин.

Фото: Пасажирів, що запізнилися, можуть пустити на борт (unsplash.com/toa-heftiba)

"Ми всі були в такій ситуації: спізнюємося до своїх воріт, панікуємо. Ось перше, що вам потрібно зробити: завжди, завжди йти до виходу на посадку, якщо ваш літак ще не вилетів або навіть якщо ви запізнилися на кілька хвилин. Причина в тому, що можлива затримка, і ви можете повернутися на рейс", - пояснює вона.

За її словами, при неявці пасажира на його місце можуть посадити іншого пасажира зі списку очікування, когось із льотного екіпажу або когось из тих, хто теж запізнився.

"Агент на вході починає садити людей в резерв на ці місця. Це люди, які купили квитки, але чекають своїх місць, або люди, які працюють на авіалінії і чекають місця, якщо воно є", - уточнила Стюардеса.

Кет Каламані порадила бути ввічливою і тоді агенти спробують повернути місце пасажира, що запізнився на борт.

"Якщо ви підете до виходу розлючені, я обіцяю вам, що ці агенти у гейта навіть не потурбуються і просто відправлять вас на наступний рейс. Але якщо ви будете люб'язними, є шанс, що вони допоможуть вам у цьому рейсі", - попередила вона.

Фото: На місце того, хто запізнився, можуть посадити пасажира зі списку очікування (gettyimages.com)

Підписники в коментарях погодилися, що зазвичай працівники аеропортів йдуть назустріч пасажирам, які запізнилися.

"Так, одного разу мої ворота були закриті, але вони отримали дозвіл знову відкрити для мене, тому що ще чекали пілота", - ділиться досвідом користувач.

У коментарях також зазначили, що шансів потрапити на літак менше, якщо був зареєстрований багаж - через неявку пасажира на борт валізи до цього часу могли вивантажити з літака.

Як повернутися з літака в термінал за забутою річчю

Іноді туристи в поспіху на посадку можуть забути свої речі в аеропорту. Така історія трапилася з керівником компанії "IT-Tour" Юрієм Авдєєвим - він летів в Україну з Туреччини і залишив на підвіконні біля воріт на посадку свою сумку з документами і грошима, пише профільне видання Turprofi.com.

Про свої речі тургагент згадав вже в салоні літака, коли задумався про замовлення страв. Юрій Авдєєв відразу звернувся до стюардес, але йому відмовили привезти речі або відпустити його самого з літака, тому що капітан судна був проти таких кроків.

Фото: У пасажира є шанс повернутися за забутою річчю в термінал (РБК-Україна)

Зі слів пасажира, він бачив, що до літака в цей час під'їхала машина, а для того, щоб "метнутися" до підвіконня в терміналі, де залишилася сумка, вистачило б декількох хвилин. Але переконати персонал не вдавалося.

"Сперечатися з капітаном нема сенсу - на борту все вирішує він. Тоді я сказав, що не можу летіти і хай мене знімають з рейсу. Це все різко змінило, мене попросили почекати, а потім погодилися відпустити на гейт. Я, загалом, так і розраховував: знімати мене було б довше, бо довелося б перебирати весь багаж",- розповідає про особливості процедур з пасажирами фахівець.

Юрій Авдєєв з водієм швидко з'їздив в термінал, забрав свою сумку з документами і грошима на тому самому місці, де залишив. Повернутися до Києва йому вдалося своїм рейсом.

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