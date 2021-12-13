Вперше після локдауну. В'єтнам відкриває авіасполучення: як потрапити до країни туристам

Популярна у туристів екзотична країна, В'єтнам, відновлює авіасполучення.

Заступник прем'єр-міністра В'єтнаму Фам Бінь Мінь заявив про поновлення регулярних міжнародних комерційних рейсів до низки країн Азії та США. Перший рейс планують запустити від 1 січня 2022 року, пише Inquirer.net.

На першому етапі планують відновити рейси з Камбоджею, Китаєм, Лаосом, Кореєю, Сінгапуром, Таїландом, Японією, Тайванем та США – Сан-Франциско, Лос-Анджелеса.

Пізніше цей список буде розширено – туди додаватимуть країни з високим рівнем COVID-безпеки та вакцинації. Про те, чи запустять рейси в Україну, поки не повідомляється.

Які правила в'їзду до В'єтнаму для туристів сьогодні

В'єтнам запровадив суворий прикордонний контроль від початку пандемії, спрямований на запобігання поширенню COVID.

Кордони В'єтнаму закрили з березня 2020 року. Для більшості туристів країна була недоступна весь цей час.

Влада В'єтнаму заявили, що планує знову відкривати ключові туристичні напрямки для повністю вакцинованих іноземців із країн з низьким ризиком інфікування COVID-19. Також другою причиною цього стала низька вакцинація місцевих жителів через нестачу препаратів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи поїдуть туристи до Таїланду після відкриття кордонів.