Вперше за 2500 років. Знамените античне місто з'єднали з морем каналом для яхт

В античне місто Ефес в Туреччині через 2500 років знову попливуть кораблі. Амбітний проект з будівництва каналу до моря почали втілювати в життя. Перша стадія будівництва буде завершена до кінця 2022 року, повідомляє Hurriyet.

Канал об'єднає стародавнє місто Ефес в Сельчуцькому районі Ізміра з морем через 2,5 тисячі років.

Оскільки дві третини робіт із забивання паль вже завершені, пристань для яхт, де триває облицювання мармуром, почала поступово набувати форму.

Чому до Ефесу прорили канал і чим він цікавий для туристів - в матеріалі РБК-Україна.

В Ефес туристи зможуть припливати на яхтах

Проект стародавнього каналу Ефеса входить до числа "35 ізмірських проектів" попереднього прем'єр-міністра і фахівця з морського судноплавства Біналі Йилдирима, які мають зробити великий внесок в туризм країни.

Фото: Дві третини будівельних робіт на каналі завершені (facebook.com/Mehmet Murat Durur)

Стародавнє місто Ефес і гавань знаходилися на початку царської дороги неподалік на узбережжі Егейського моря, де протягом тисячоліть перетиналися західна і східна культури.

Однак за 2500 років в звивинах річки утворилися наноси і стародавнє місто "відійшло" від моря на 9 кілометрів. Після того, як буде реалізований проект будівництва каналу, до знаменитого античного міста знову з'явиться можливість плисти на човнах.

Мета проекту - щорічно збільшувати кількість туристів, які приїжджають в Ефес, і зробити його одним з найважливіших екскурсійних напрямків в Туреччині.

Фото: Канал "наблизить" Ефес до моря через 2,5 тисяч років (facebook.com/İdil Demiray)

В рамках першого етапу планується реконструювати вхід в стародавній канал і вписати в історичний фон пристань для яхт.

Офіційний представник проекту Бірол Чинар сказав, що перша фаза проекту стародавнього Ефеського каналу охоплює лінію на шосе Кушадаси-Ізмір від узбережжя.

Фото: Як виглядатиме гавань для яхт в Ефесі (facebook.com/Guray Kubilay Gursoy)

"Ми будуємо канал довжиною 600 метрів і пристань для яхт шириною 100 метрів і довжиною 250 метрів, які забезпечать короткострокове розміщення суден в цьому районі. В даний час ми облицьовуємо стіни пристані і прилеглу територію мармуром. Вже зробили покриття на площі 2000 квадратних метрів", - розповів він.

На другому етапі ділянка від шосе Ізмір-Кушадаси до порту Ефеса буде очищена і облаштована з урахуванням історичного місця, а човни будуть заведені до стародавнього міста.

Фото: Масштабне будівництво поблизу античного міста (facebook.com/Mehmet Murat Durur)

Чим приваблює античне місто Ефес туристів

Знамените стародавнє місто Ефес в мальовничому Егейському регіоні Туреччини щорічно приваблює мільйони туристів і любителів історії, відзначає видання. Воно було включене до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 2015 році.

Ефес - колишнє давньогрецьке місто, а потім велике римське поселення недалеко від сучасного Сельчука в прибережній провінції Ізмір. Перші люди на цій території оселилися 6500 роках до нашої ери.

Крім стародавнього міста, археологічні розкопки в Ефесі включають бібліотеку Цельса, легендарний будинок Діви Марії, Церкву Святого Іоанна Богослова і доісторичний курган Чукуричі.

Фото: Руїни античного міста приваблюють мільйони туристів (pixabay.com)

Будинок Діви Марії - католицька і мусульманська святиня, розташована в Бюльбюльдагі, недалеко від Ефеса, за 7 км від Сельчука. Це вважається одним з найсвятіших місць християнства. Згідно з легендою, тут вона доживала свої земні роки. Будинок Діви Марії тричі відвідували папи: в 1967 році, в 1979 і 2006 роках.

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