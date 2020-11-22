"Вражаючі масштаби": український мандрівник розповів про руйнування на тропічному острові

Фото: Літак над пляжем Махо (lookmytrips.com/Артем Чернов)

Мальовничий острів, де зустрічають Новий рік мільярдери

Автор цієї колонки, відомий український мандрівник Вадим Івлєв, побував на мальовничому острові Сен-Мартен у Карибському морі напередодні 2018 року - саме в той період, коли курортна локація долала наслідки потужного урагану, який прокотився цією місцевістю і завдав величезної шкоди.

Острів, на якому із року в рік відпочивають багатії з усього світу, на певний час буквально перетворився на руїни. Про враження від відвідування острова Вадим Івлєв ексклюзивно розповідає у своєму блозі на РБК-Україна.

Фото: Пляж Махо вважається одним із найнебезпечніших, бо тут пролітають літаки, які йдуть на посадку (lookmytrips.com)

Острів, де мільярдери зустрічають Новий рік, де можна зазирнути в "око" урагану та де розташований найнебезпечніший пляж у світі.



Давно не таємниця, що Роман Абрамович та інші мільярдери люблять відвідувати острови Карибського моря, де на них чекають найдорожчі у світі суперяхти. А "перлиною" серед цих островів вважається ідилічний острів Сен-Мартен. Він, без сумніву, є "чемпіоном" серед місць, де мільярдери люблять зустрічати Новий рік.

Якщо точніше, то йдеться про південну його частину, що належить Нідерландам. Цей крихітний острів розділений між двома державами - іншою частиною володіє Франція. Обидві колонії мирно співіснують з 1648 року, через що Сен-Мартен отримав звання "Доброзичливий острів".

Розкішний курорт із суперяхтами

Завдяки вдалому розташуванню острова, тут панує чудовий клімат - літо триває весь рік. У період різдвяних та новорічних свят сюди прибуває близько 50 супер'яхт, деякі з них - завдовжки 75 метрів і більше.

У безпечній лагуні Сімпсон Бей створені всі умови для кораблів та їх господарів. Над входом в лагуну є особливий міст - тричі на день його розводять, щоб пропустити великі кораблі.

Фото: Перевернутий літак (Вадим Івлєв)

Але 162-метрова яхта Eclipse Романа Абрамовича, вартість якої становить понад мільярд доларів США, не вміщається в лагуну й залишається на якорі в затоці. На ній передбачені місця для 62 гостей і 70 членів екіпажу, концертний зал, три зали-їдальні та кінотеатр, є два вертольоти, підводний човен і протиракетна радіолокаційна станція.

Поруч з лагуною розташований аеропорт Принцеси Юліани - це найважливіший транспортний вузол регіону. І без того вщент завантажений аеропорт перед Новим роком додатково приймає десятки приватних літаків багатіїв.

Вражаючі наслідки урагану на курортному острові

Але напередодні нового 2018 року було ясно, що тут коїться щось дуже незвичайне.

Ми прилетіли на Сен-Мартен в останніх числах грудня 2017-го. В лагуні та затоці стояло не більше дюжини суперчовнів, а сам острів був майже порожнім.

Фото: Руїни замість дорогих готелів (Вадим Івлєв)

Наш рейс став одним із перших після перерваного на три місяці регулярного авіасполучення. Це сталося через те, що аеродром був зруйнований жахливим тропічним ураганом, і ми на власні очі побачили його наслідки.

Тільки-но шасі літака торкнулися посадкової смуги, пасажири всі як один припали до ілюмінаторів. Перед нами простяглася страшна своєю порожнечею спотворена похмура будівля аеропорту, на пагорбах навколо було видно сліди руйнувань. Служби аеропорту розміщувалися в тимчасовому ангарі, а пасажири чекали просто неба.

З аеропорту ми одразу вирушили до будинку нашого знайомого, французького фотографа. Ми орендували в нього невеликий котедж, розташований на мисі Бікен Хілл - за кілька сотень метрів від злітної смуги.

Фото: Яхти, викинуті на берег гігантськими хвилями (Вадим Івлєв)

Поїздка тривала лише кілька хвилин, але цього було достатньо, щоб відчути наслідки урагану: ми бачили зруйновані багатоповерхові готелі, будинки та магазини, перевернуті колесами догори літаки й викинуті на берег кораблі.

Але найбільше враження на нас справили верхівки щогл затонулих човнів, що стирчали з-під води, як хрести на цвинтарі.

Фото: Пустельні пляжі (Вадим Івлєв)

Шостого вересня 2017 року на Сен-Мартен налетів ураган 5 категорії. На піку інтенсивності постійна швидкість вітру сягала 295 км/год.

У результаті загинули 134 людини. Ураган назвали Ірма - на честь богині древніх германців - прекрасної, сильної та незалежної жінки-воїна, яка нікому не дозволяла командувати собою.

"Поліція закликала мешканців озброїтися та забарикадуватися в будинках"

Про велетенські масштаби урагану можна судити вже з того, що острів перебував у його "оці" протягом 10 годин. Вулиці були затоплені по рівень людського зросту.

Потоки дощу, змішані з морською водою, нещадно били з такою силою, яку можна порівняти хіба що із силою струменя брандспойта. За пеленою не було нічого видно на відстані 20 метрів. Стояв страшенний рев, свист та гул вітру.

Фото: Порожнє місто (Вадим Івлєв)

Ураган потопив 200 кораблів і човнів, зірвав листя з усіх дерев, знищив половину коралів і майже всі мангрові зарості, загорілися міські звалища та автомобільне кладовище. Відразу після урагану на вулицях з'явилися мародери й грабіжники з мисливськими рушницями та мачете. Поліція закликала мешканців озброїтися та забарикадуватися в будинках.

Тільки на четвертий день була оголошена евакуація маленьких дітей, людей похилого віку та поранених, а на шостий - на допомогу прибули військові. Минуло три місяці, але пляжі все ще були порожніми, вулиці, де відбувалася торгівля - безлюдними, кафе та ресторани - закритими.

Небезпека літаків, які йдуть на посадку

На початку злітно-посадкової смуги аеропорту Принцеси Юліани розташований всесвітньо відомий пляж Махо. Тут величезні літаки пролітають на висоті 30 метрів над головами відпочивальників.

Цей пляж є найкращим місцем у світі, де можна зробити фото та відео літака, що йде на посадку.

Фото: Знак, що попереджає про небезпеку (Вадим Івлєв)

Але бережіться літака, що злітає! Струмінь з його турбін із силою відкидає не тільки каміння й пісок. У липні 2017 року в цьому місці загинула 57-річна туристка - ударом повітря з двигуна її відірвало від сітки огорожі злітної смуги, за яку вона трималася. Вона відлетіла та вдарилася головою об бетонну плиту.

Зараз на цьому місці місцева влада розмістила попереджувальний знак, на якому вказано, що удар струменя повітря із турбіни літака, що злітає, може "призвести до серйозних травм і навіть смерті".

Сам пляж Махо - кам'янистий з невеликою кількістю піску: його змивають великі хвилі, здуває вітер і струмені з двигунів літаків. Сидячи в барі Sunset, розташованому по сусідству, ми спостерігали, як під час зльоту літака весела компанія, стоячи на бетонних плитах пляжу, приготувалася позувати для селфі.

Фото: На легендарному пляжі Махо (Вадим Івлєв)

Величезний літак підрулив і зупинився в місці, де починається злітна смуга. Його турбіни були за кілька десятків метрів від цієї групи туристів.

Саме в цей момент, як тільки пілот перевів двигуни на повну потужність, один з туристів, які стояли найближче до літака, стрімголов покотився по бетонних плитах вниз. А інші, які стояли трохи далі, просто в одязі плюхнулися у воду. Очманілі, вони спочатку шукали один одного, а потім ловили у воді свої портмоне, сумки, взуття та окуляри.

Ми пам'ятаємо ранковий пустельний пляж і надзвичайну насолоду від теплого моря, нагрітого яскравим карибським сонцем. Ми ні за що не забудемо побачене, наших нових знайомих, прекрасний острів та його мешканців, хто все витримали й не впали духом.

Це були неймовірні дні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як британський мандрівник здійснив свою мрію та придбав за безцінь мальовничий острів на Сейшелах.

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