Відновлення після пандемії. В Іспанії прогнозують "туристичний бум" на весну 2022 року

Влада Іспанії очікує зростання туризму навесні 2022 року, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

"Очікування на 2022 рік хороші. Що у нас є, то це велике бажання подорожувати", — зазначив міністр туризму Фернандо Вальдес під час туристичного конгресу FITUR у Мадриді.

За словами високопоставленого урядовця, в країні очікують, що кількість іноземних відвідувачів цього року становитиме понад дві третини від рекордного рівня 2019 року.

Ситуація з пандемією COVID-19 викликала значні труднощі для сектору подорожей та туризму минулого року, коли багато людей втратили роботу.

Фото: В Іспанії прогнозують "туристичний бум" навесні 2022 року (unsplash.com/vitor-monteiro)

За даними Всесвітньої ради з подорожей та туризму (WTTC), у 2021 році майже 202 000 осіб, зайнятих у сфері подорожей та туризму в Іспанії, залишилися без роботи, в основному через ситуацію з COVID-19. Такі цифри свідчать про зниження зайнятості у цьому секторі на 19,5%.

Крім того, згідно зі звітом, у міру скасування обмежень на поїздки у 2021 році попит на робочі місця в Іспанії також почав відновлюватися. Попередньо 2022 року залишаться незайнятими близько 16 000 співробітників сфери.

Проте навіть за умов пандемії Іспанія продовжує приймати велику кількість іноземних гостей. У листопаді Іспанію відвідало 30,2 мільйона відвідувачів.

Іспанія була другою за відвідуваністю країною у світі у 2019 році: за цей рік країну відвідали 80 мільйонів іноземців.

Крім того, через швидке поширення варіанту "Омікрон" влада Іспанії посилила правила в'їзду, щоб зупинити черговий сплеск випадків зараження.

У зв'язку з поширенням нового штаму введені обмеження урядом Іспанії для стримування поширення вірусу продовжують перешкоджати збільшенню кількості туристів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Європі прогнозують стрімке зростання подорожей до весни 2022 року.