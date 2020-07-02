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Вина регіонів України: що спробувати під час подорожі

Новини » Travel » в Україні 02.07.2020 - 12:01
Вина регіонів України: що спробувати під час подорожі
Фото: сорти вин України (pixabay.com)
Людмила Собко
гід по Києву, сомельє KievinColours

Головне про сорти вин, якими славиться Україна

Чи є в Україні якісне вино? Чи може здивувати українське вино? Чи варто його пробувати? Відповідь - так, так і ще раз так!

Виноробство на території нашої країни з'явилося 2,5 тисячі років тому завдяки стародавнім грекам, і сьогодні в Україні близько 44.000 га виноградників. У нас є чим пишатися і дивувати.

Щоб під час подорожі Україною насолодитися повною мірою будь-яким вином, не тільки українським, необхідно дотримуватися кількох простих правил:

1. вибрати якісний напій;

2. витримати температурний режим подачі;

3. гармонійно поєднувати його зі стравами на вашому столі.

Розберемо ці пункти докладніше на конкретних прикладах. Візьмемо три вина, різні за типами й від різних українських виробників заради чистоти експерименту.

Вина регіонів України: що спробувати під час подорожіФото: Якими сортами вин славиться Україна? (pixabay.com)

Почнемо з білого сухого витриманого вина "Шардоне Висока Гама" 2018 року врожаю, міцністю 13,2%, від виробника "Колоніст", Бессарабія, Одеська область. Отже, у нас на столі молоде вино з сорту шардоне, витримане в дубовій бочці, тому рекомендована температура подачі - 10-12%. Вино з яскравими ароматами солодкого стиглого яблука, груші, персика і айви, а також з нотами ванілі.

У смаку відчувається смак стиглих фруктів, приємна гірчинка кісточки і молодого мигдалю. Це вино ідеально підійде для вечері на літній терасі в компанії друзів, і буде добре поєднуватися з білим м'ясом індички або рибою.

Тепер уявляємо, що ми не голодні і хочемо насолодитися келихом легкого вина за приємною бесідою з подругою або, насолоджуючись прекрасним видом. Нам ідеально підійде рожеве сухе вино "Піно нуар Троянді" від "Grande Vallee", з однойменного сорту винограду, вирощеного в Одеській області, міцність - 12%. Рекомендована температура подачі - 8-10%.

Вина регіонів України: що спробувати під час подорожіФото: Під час подорожей Україною точно треба спробувати локальні вина (pixabay.com)

Вино має відтінок шкірки стиглого персика, аромату барбарису, полуниці і суниці. Вино питке, з ягідною збалансованою кислотністю і яскравою свіжістю. Ідеально підійде у якості аперитиву або в поєднанні з легким салатом.

Отже, на завершення нашого сьогоднішнього списку спробуємо червоне сухе вино "Malbec", 2018 року, фортеця 12,9%, з однойменного сорту винограду, від виробника "Князь Трубецкой", Миколаївська область. Це молоде вино, тому температура подачі може бути 10-12%, особливо в жарку пору.

Вино має фіолетово-рубіновим відтінком, приємним ароматом чорного перцю і сухих пелюсток троянд. У смаку ми знайдемо стиглу чорну вишню, черешню та шовковицю. Цей напій ідеально підійде під медальйони з телятини або стейк, приправлений вишневим соусом.

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Теги винодельческая отрасль
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