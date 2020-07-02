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Вина регионов Украины: что попробовать в путешествии

Новости » Travel » в Украине 02.07.2020 - 12:01
Вина регионов Украины: что попробовать в путешествии
Фото: сорта вин Украины (pixabay.com)
Людмила Собко
гид по Киеву, сомелье KievinColours

Главное о сортах вин, которыми славится Украина

Есть ли в Украине качественное вино? Может ли удивить украинское вино? Стоит ли его пробовать? Ответ - да, да и еще раз да!

Виноделие на территории нашей страны появилось 2,5 тысячи лет назад благодаря древним грекам, и сегодня в Украине около 44.000 га виноградников. У нас есть чем гордиться и удивлять.

Чтоб во время путешествия по Украине насладиться в полной мере любым вином, не только украинским, необходимо соблюдать несколько простых правил:

1. выбрать качественный напиток;

2. выдержать температурный режим подачи;

3. гармонично сочетать его с блюдами на вашем столе.

Разберем эти пункты подробнее на конкретных примерах. Возьмём три вина, разные по типам и от разных украинских производителей ради чистоты эксперимента.

Вина регионов Украины: что попробовать в путешествииФото: Какими сортами вин славится Украина? (pixabay.com)

Начнём с белого сухого выдержанного вина "Шардоне Висока Гама" 2018 года урожая, крепости 13,2%, от производителя "Колонист", Бессарабия, Одесская область. Итак, у нас на столе молодое вино из сорта шардоне, выдержанное в дубовой бочке, поэтому рекомендуемая температура подачи - 10-12%. Вино с яркими ароматами сладкого спелого яблока, груши, персика и айвы, а также с нотами ванили.

Во вкусе чувствуется вкус спелых фруктов, приятная горчинка косточки и молодого миндаля. Это вино идеально подойдёт для ужина на летней террасе в компании друзей, и будет хорошо сочетаться с белым мясом индейки или рыбой.

Теперь представляем, что мы не голодны и хотим насладиться бокалом легкого вина за приятной беседой с подругой или, наслаждаясь прекрасным видом. Нам идеально подойдёт розовое сухое вино, "Пино нуар Розе" от "Grande Vallee", из одноимённого сорта винограда, выращенного в Одесской области, крепость - 12%. Рекомендуемая температура подачи - 8-10%.

Вина регионов Украины: что попробовать в путешествииФото: Во время путешествий по Украине точно стоит пробовать локальные вина (pixabay.com)

Вино имеет оттенок кожуры спелого персика, аромата барбариса, клубники и земляники. Вино питкое, с ягодной сбалансированной кислотностью и яркой свежестью. Идеально подойдёт в качестве аперитива или в сочетании с легким салатом.

Итак, в завершение нашего сегодняшнего списка попробуем красное сухое вино "Malbec", 2018 года, крепость 12,9%, из одноимённого сорта винограда, от производителя "Князь Трубецкой", Николаевская область. Это молодое вино, поэтому температура подачи может быть 10-12%, особенно в жаркую пору.

Вино обладает фиолетово-рубиновым оттенком, приятным ароматом чёрного перца и сухих лепестков роз. Во вкусе мы найдём спелую чёрную вишню, черешню и шелковицу. Этот напиток идеально подойдёт под медальоны из телятины или стейк, приправленный вишневым соусом.

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Теги винодельческая отрасль
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