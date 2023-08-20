От 2000 евро в столице. Во сколько обойдется аренда жилья во Франции

Арендовать квартиру во Франции довольно дорого, даже в сравнении с некоторыми другими странами ЕС. Стоимость жизни во Франции – примерно такая же, как в Австрии и Германии. Несмотря на постоянное подорожание аренды, многие французы живут именно в съемных домах или квартирах, потому что покупка жилья обойдется еще дороже.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, сколько стоит арендовать жилье в разных городах Франции в 2023 году.

Дорого ли арендовать жилье во Франции?

Цены на аренду в разных городах страны существенно разнятся. В Париже – самые высокие цены. И в целом, чем ближе к столице или любому большому городу во Франции вы живете, тем выше будет арендная плата.

Также цены на аренду во Франции зависят от сезона. Аренда квартир в сентябре и октябре может быть дороже, поскольку многие студенты начинают обучение и также ищут жилье в аренду. И, конечно, квартиры дорожают в канун больших праздников.

Фото: На аренду жилья во Франции может уходить около половины заработка (скриншот с сайта airbnb.com)

Цены растут из-за вторжения РФ в Украину

В 2022 году во Франции наблюдался рост цен на 2,5% на аренду комнат и 3,5% – на аренду квартир. Растет уровень инфляции, а с ним и стоимость аренды. Одна из самых веских причин – вторжение России в Украину, пишут западные издания.

В рамках борьбы с ростом стоимости жизни в текущем месяце министр экономики Бруно Ле предложил наложить ограничения на повышение стоимости аренды. Повышение арендной платы уже строго контролируется во Франции, но правительственный план гарантирует, что в текущем году арендодатели смогут вводить лишь небольшие повышения (не более 3,5%). В правительстве говорят, что без такого решения арендодатели по всей стране повысили цены за жилье еще на 5-6%.

В Париже, Лионе, Бордо, Марселе и других городах уже действуют контролируемые цены на аренду: люди могут обратиться к местным властям, если считают, что платят более высокую арендную плату, чем стоило бы.

Фото: Средняя стоимость аренды кв. метра жилья во Франции (скриншот с сайта Expatrist.com)

Сколько стоит арендовать квартиру в городах Франции

По данным сайта Expatrist.com, арендная плата за квадратный метр жилья в среднем по Франции составляет от 14 до 35 евро. Если вы сдаете квартиру с одной или двумя спальнями в другом городе, кроме Парижа, это обойдется от 850 до 1700 евро в месяц. В столице придется заплатить минимум от 1292 евро за небольшую однокомнатную квартиру.

Средний показатель колеблется от 10 евро за квадратный метр. Самое дешевое жилье в стране можно арендовать по цене около 7 евро. Квартиры сдают как с мебелью, так и без мебели. Если брать усредненные данные по всей стране, то цена за меблированную квартиру составляет 709 евро, а квартиры без мебели – 671 евро в месяц. В среднем жители Франции платят 557 евро в месяц за аренду небольшой квартиры-студии.

Минимальная зарплата во Франции в 2023 году составляет 1747 евро в месяц, а средняя зарплата – 3321 евро. Получается, что зарабатывая "на среднем уровне" во Франции, около половины расходов будет уходить именно на аренду жилья.

На карте ниже вы можете увидеть приблизительное распределение цен на аренду по стране:

Фото: Сколько стоит арендовать квартиру во французских городах в 2023 году (инфографика РБК-Украина)

Сколько стоит жилье в разных регионах страны.

Если вы хотите жить во французском городе с богатой и яркой культурой, можно найти квартиру в Лионе. Там жилье стоит от 906 евро в месяц. Это один из самых густонаселенных городов страны, город с древним историческим наследием и самобытными традициями.

В Марселе, втором по величине городе Франции, бюджетные квартиры стоят от 810 евро. Это портовый город на морском побережье считается одним из самых красивых в стране. В Марселе каждый день можно встретить разных знаменитостей и наслаждаться морским бризом независимо от времени года. Но учтите, что бюджетных предложений здесь мало, и часто людям приходится ждать несколько месяцев, чтобы найти недорогой и при этом неплохой вариант.

В Монпелье на юге Франции можно арендовать квартиры всего за 600 евро. Город подойдет для тех, кто не любит шумных городов и кому больше по душе сельская местность Франции. По данным туристических сайтов, здесь живет около 20% британских экспатов во всей Франции.

Если вы не прочь жить в селе, можно рассмотреть французский регион Дордонь на юго-западе Франции. Здесь много сел со старыми французскими домами среди живописной местности. В регионе можно арендовать жилье всего за 700 евро в месяц.

Фото: Цены на аренду квартир в Лионе начинаются от 906 евро в месяц (скриншот с сайта airbnb.com)

Напомним, аренда жилья в Германии, как и в других странах Европы, составляет значительную часть расходов. Мы рассказывали, сколько стоит арендовать жилье в Германии, где искать квартиры и что нужно при этом учитывать.

Также стало известно, в каких столицах Европы жить дешевле всего.

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