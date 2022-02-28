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Словаччина дозволила в'їзд українцям без біометричного паспорта: що треба знати

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Понеділок 28 лютого 2022 12:33
Словаччина дозволила в'їзд українцям без біометричного паспорта: що треба знати Фото: Братислава, Словаччина (wikipedia.org)
Автор: Євгенія Тугушева

Дозволено в'їзд у країну, зокрема тим, хто не має чинного проїзного документа

Міністерство внутрішніх справ Словаччини оголосило, що всім українцям, які виїжджають за кордоном після нападу Росії на Україну, буде дозволено в'їзд у країну, у тому числі тим, хто не має чинного проїзного документа.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

В'їзд дозволено всім особам, як повідомляється на сайті Minv.sk.

"Після індивідуальної оцінки ми також дозволимо в'їзд на територію Словацької Республіки особам, які не мають чинного проїзного документа (біометричного паспорта)", - наголошується в повідомленні міністерства, опублікованому в п'ятницю, 25 лютого 2022 року.

Згідно з пресрелізом, словацька поліція забезпечує нормальне функціонування при перетині кордону з Україною. Усі прикордонні переходи функціонують, крім залізничного прикордонного переходу Чорна-над-Тісоу - Чоп, де зупинено пасажирський рух.

В'їзд дозволено всім особам, як повідомляється на сайті Minv.sk.

Нагадаємо, раніше ми писали, Німеччина продовжила безвіз для українців.

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