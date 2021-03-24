Весна на Середземному морі: стали відомі ціни на гарячі тури в Аланію та Кемер

Курортні локації півдня Туреччини перейшли в "червону" зону

Поки в Україні зберігається мінлива погода та посилюється карантин, подихати теплим морським повітрям і погрітися на сонці можна у південних містах Туреччини. В кінці березня відпочити на середземноморських курортах пропонують за нетипово низькою ціною.

Денна температура в Анталії й найближчих курортах вже збільшилася до 20 градусів, туристи ходять в футболках і легких куртках. Провести кілька днів на березі моря найближчими днями можна за ціною 4000 гривень з авіаперельотом.

Ситуація з COVID на курортах

Попри суворі карантинні обмеження в Туреччині, від туристів не вимагають дотримуватися тих самих правил, що й громадян.

Наприклад, в країні заявили, що дотримання комендантської години мандрівників не стосується. А ось маскового режиму у громадських місцях просять дотримуватися. Туристів рідко штрафують, а ось місцевим порушення може обійтися від 3000 гривень (від 900 турецьких лір).

Фото: Природа в Туреччині (pixabay.com)

Як і багато країн, Туреччина переживає третю хвилю коронавірусу – статистика захворюваності у багатьох регіонах зростає. За останніми даними турецького МОЗ, Анталія та Ізмір "почервоніли", в Стамбулі також показник перевалив за 250 хворих на 100 тисяч населення, повідомляє turizmguncel.com.

Це означає, що найпопулярніша пляжна локація Туреччини – провінція Анталія – перейшла в категорію провінцій "з дуже високим ризиком" (з "помаранчевої" в "червону" зону). Тому за дотриманням обмежень роботи ресторанів і спа влада стежитиме більш суворо. У провінціях із високим ризиком їжу в ресторанах можна буде замовити тільки на доставку або на винос.

Скільки коштує відпочинок в Туреччині наприкінці березня

Відпочити в міжсезоння на курорті в Туреччині по кишені навіть самому бюджетному мандрівникові. Помилуватися морем на Анталійському узбережжі можна за ціною менш як 4000 гривень з людини за тиждень в 3* готелі. У таку путівку включено авіапереліт.

Фото: Вид з готелю в Аланії (booking.com)

Наприклад, у мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" 6 ночей в 3* готелі без харчування в Аланії обійдуться в 7189 гривень за тур для двох з вильотом 26 березня. У Сіде в 3* готелі зі сніданками можна відпочити за 8381 гривню з вильотом на ту ж дату.

У компанії "Farvater" відпочити в 4* готелі в Сіде без харчування можна за 7919 гривень для двох, а у 4* готелі зі сніданками в Аланії – за 8396 гривень з вильотом 26 березня. В 4* готелі зі сніданками у Кемері – від 10069 гривень, з харчуванням "все включено" – від 12389 гривень з вильотом на ту ж дату. В 5* спа-готелі в Сіде з харчуванням "все включено" – за ціною від 12253 гривень за двох.

У туристичної компанії "Piligrim" – відпочити в 3* готелі зі сніданками в Анталії можна за 12560 гривень з вильотом 4 квітня, в Сіде з харчуванням "все включено" – від 11604 гривень. В 4* готелі в Аланії зі сніданками – від 9761 гривні, в 5* готелі з харчуванням "ультра все включено" в Сіде – від 12184 гривень за двох з вильотом 26 березня.

Фото: Готель в Кемері (booking.com)

З 15 березня для в'їзду в Туреччину необхідно заповнювати електронну форму і вказувати актуальний номер телефону, до якого буде прив'язаний місцевий HES-код здоров'я. Також необхідно отримати за 72 години перед вильотом негативний результат ПЛР-тест - цю вимогу можуть скасувати 15 квітня.

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