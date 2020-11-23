Угорщина почала пускати тих, хто перехворів на COVID-19: що треба знати

Фото: Будапешт, Угорщина (pixabay.com)

Країна спростила правила в'їзду для деяких категорій громадян

Угорщина офіційно дозволила в'їзд в країну громадянам, які документально доведуть, що за останні 6 місяців вже перехворіли COVID-19 і мають імунітет від цієї вірусної інфекції, написав на своїй сторінці в Facebook власник турагентства "Tabou Tour" Максим Циркель.

За його словами, дізнавшись про такий новини, він відправив свого агента перевірити, як це працює на практиці.

"Наш агент успішно пройшов на борт літака австрійських авіаліній на рейс "Київ-Відень", з означеною метою транзиту до Будапешту. Інформація про допуск до Угорщини розміщена на всіх офіційних ресурсах, завдяки чому проблем з посадкою на борт не виникне. Транзит офіційно дозволено, якщо є докази, що країна фінального призначення пустить вас", - зазначає власник туркомпанії.

Він рекомендував роздрукувати інформацію про допуск до Угорщини з офіційних сайтів органів влади й додав, що є ймовірність зіткнутися в аеропорту з агентами або прикордонниками, які не знають про новий виняток.

Фото: В Угорщину будуть пускати тих, хто перехворів COVID-19 (pixabay.com)

Максим Циркель зазначив, що для в'їзду до Угорщини потрібно приготувати ряд документів: довідку з позитивним ПЛР-тестом, який ви отримали під час захворювання, довідку з негативним ПЛР-тестом після одужання, довідку з ІФА-тестом, в якому визначено рівень антитіл до вірусу, довідку з негативним ПЛР-тестом, зробленим не раніше ніж за 3 дні до поїздки. Всі документи повинні бути видані англійською мовою.

Він застеріг, що не варто летіти транзитом в бік Угорщини й потім летіти в іншу країну: "Я не раджу цього робити, оскільки ви будете дурити та вводити в оману органи влади ЄС. При масових обманах і порушеннях є ризик повної заборони на в'їзд для українців".

Експерт ринку також зазначив, що ті, хто перехворів на COVID-19, фактично отримують можливість прогулятися Будапештом:

"Наш агент успішно зробив це і вже повернувся додому", - додав Циркель, прикріпивши посилання на сайт аеропорту Будапешта, де роз'яснюють правила в'їзду до країни.

Що говорять офіційні джерела

РБК-Україна вирішило перевірити, чи дозволений в'їзд до Угорщини українцям, які перехворіли на COVID-19. Для цього ми звернулися до кількох офіційних джерел та експертів туристичного ринку.

Правила в'їзду в ту чи іншу країну сьогодні можна перевіряти на декількох сайтах. Наприклад, Єврокомісія під час пандемії запустила новий інтерактивний інструмент Reopen EU 24 мовами з актуальною інформацією про можливості поїздок до країн-членів ЄС, про зняті обмеження, умови можливого карантину.

"Ті, хто може довести за допомогою документа угорською або англійською мовою, що вони вилікувались від COVID-19 за останні 6 місяців, можуть в'їхати в Угорщину без обмежень", - наголошується на сайті Reopen EU.

Ця ж інформація зазначена й на сайті аеропорту Будапешта. Про це йдеться і в Постанові уряду Угорщини.

Фото: До Угорщини можуть їхати ті, хто перехворів на коронавірус протягом останніх півроку (скріншот з сайту tripadvisor.mfa.gov.ua)

Крім того, інформацію про такі правила в'їзду опублікували й на сайті українського МЗС. Там уточнюється, що в'їзд в Угорщину дозволений тим, "хто доведе документально, що протягом останніх 6 місяців хворів COVID-19". Такі ж дані - й на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua, створеного для інформування про правила в'їзду до різних країн.

"Всі громадяни України, які прибувають до Угорщини, обов'язково потрапляють на 10-денний карантин (за місцем проживання або в госпіталі). Звільнитися від карантину можливо на підставі результатів двох негативних тестів (зроблених виключно в Угорщині на COVID-19 з різницею видачі мінімум у 48 годин. Результати закордонних тестів не розглядаються", - уточнюють правила в'їзду на сайті.

Чому до такої інформації варто поставитися з обережністю

Навіть якщо в'їзд до Угорщини дійсно дозволений тим, хто перехворів COVID-19 і має при собі всі документи, що доводять цей факт, українцям слід пам'ятати, що це не гарантує 100% дозвіл на в'їзд до країни. Причина тому - відразу кілька факторів.

Голова правління VisitUkraine.Today Антон Тараненко у коментарі РБК-Україна підтверджує, що на сайті МЗС дійсно зазначена інформація щодо в'їзду до Угорщини тим, хто вже перехворів на коронавірусну інфекцію.

"Але не можна забувати й про той факт, що прикордонна служба має право заборонити в'їзд без пояснення причини. Тим більше, що Україна, згідно з даними ЄС, є серед списку країн, які знаходяться в особливій зоні ризику щодо коронавірусу. До того ж, "живих" відгуків про те, що хтось з туристів перетнув кордон Угорщини з подібною довідкою, у нас не було", - відзначає він.

За словами Антона Тараненка, він не може стверджувати, що в'їзд в Угорщину дозволено абсолютно всім, хто перехворів COVID-19.

Фото: В Угорщині цієї миті діє комендантська година (pixabay.com)

"У разі виникнення подібних питань, на нашій гарячій лінії VisitUkraine.Today ми завжди просимо уточнювати інформацію у посольствах, консульствах, а краще - безпосередньо всередині країни, до якої планують в'їзд. Також у нас є підтверджена інформація про те, що в ряді країн ЄС є рекомендації тимчасово утриматись від відвідування України", - зазначає він.

Також варто пам'ятати, що в Угорщині введено комендантську годину, яка діє з 21.00 до 6.00 за київським часом. Зважаючи на це, також було змінені й умови пропуску через кордон. В Угорщину зможуть потрапити лише деякі категорії українців, повідомляла раніше Державна прикордонна служба України.

Так, за інформацією угорської сторони, під час дії комендантської години в країну будуть пропускати лише осіб, які слідують до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини, з метою працевлаштування, але при наявності відповідних документів.

Також в країну в'їзд дозволено тим, хто прямує транзитом через територію Угорщини, але при наявності документів, що підтверджують транзитний характер поїздки. Крім того, на територію Угорщини будуть пропускати водіїв вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення.

Тим часом у ВООЗ ще до другої хвилі коронавірусу підтверджували ймовірність повторного інфікування COVID-19. Там наголошували, що наявність антитіл у перехворілих не є гарантією того, що людина не зможе захворіти знову.

Чи буде популярною Угорщина у туристів, які перехворіли на COVID-19

Директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура вважає, що нові умови в'їзду, висунуті Угорщиною для громадян, не будуть сприяти популярності цього напрямку.

"З такими тестуваннями ніхто з туристів туди не поїде. На таких умовах в Угорщину поїдуть люди, яким потрібно потрапити до країни у справах, по роботі. Я не уявляю, як та заради чого туристи це будуть проходити", - зазначає експерт у коментарі РБК-Україна.

Фото: Угорщина була широко затребувана серед українців до пандемії (pixabay.com)

В цей період року до пандемії поїздки до Угорщини зазвичай були широко затребувані: з екскурсійною метою туристи відвідували Будапешт, також з лікувальною метою їздили в різні спа-центри й на термальні джерела, каже Андрій Демура.

"Але якщо хтось з туристів і зараз захоче індивідуально поїхати до Угорщини, зробити це нескладно. Достатньо забронювати авіапереліт – прямі рейси в Угорщину здійснюються й сьогодні. Наприклад, є прямі перельоти у Wizz Air. Також можна забронювати готель та трансфер. Все це елементарно зробити буквально за годину. Але формувати пакетні, групові тури – на це туристичні компанії не підуть, тому що в таких умовах групи не наберуться", - додає він.

Нагадаємо, раніше авіаційний юрист розповів РБК-Україна, що буде з цінами на авіаперельоти взимку під час пандемії.

Також радимо почитати, чим ризикують туристи-порушники під час відпустки.