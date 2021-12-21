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У Відні відкриваються готелі та ресторани – правила для туристів

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Вівторок 21 грудня 2021 09:55
У Відні відкриваються готелі та ресторани – правила для туристів Фото: Відень, Австрія (unsplash.com/anton)
Автор: Євгенія Тугушева

Все було зачинено протягом чотирьох тижнів через локдаун.

У столиці Австрії від 20 грудня 2021 року відкрилися заклади громадського харчування та готельної сфери, пише “Укрінформ”.

Відвідування дозволено лише для гостей із сертифікатом про повну вакцинацію або довідкою про перенесене коронавірусне захворювання COVID-19. Для тих, хто ще не має щеплення від COVID-19, продовжують діяти обмеження на вихід із дому.

Які нові правила для роботи ресторанів та відвідувачів

Для відвідувачів встановлено додаткові правила:

  1. Під час відвідування закладів слід носити маску типу FFP2, яку можна знімати лише за столом.
  2. Відвідувачі повинні зазначити свої контактні дані.

Ресторани та паби мають закриватися до 23:00. Виняток – новорічна ніч 31 грудня, коли можна буде працювати довше.

У Відні відкриваються готелі та ресторани – правила для туристів

Фото: Відвідування дозволено лише для гостей із сертифікатом про повну вакцинацію (unsplash.com/anastassiya-redko)

Через низький рівень бронювань, багато віденських готелів все ж залишаться закритими.

За даними готельного союзу Відня, закритим залишається приблизно кожен п'ятий готель міста.

В Австрії через загрозу розповсюдження штаму "Омікрон" від 20 грудня дозволить в'їзд у країну тільки повністю щепленим коронавірусом. За відсутності дози бустера необхідно надати негативний ПЛР-тест.

Нагадаємо, раніше ми писали, до яких країн Європи не варто планувати подорож на Різдво.

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