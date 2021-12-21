В Вене открываются отели и рестораны – правила для туристов

Все было закрыто на протяжении четырех недель из-за локдауна.

В столице Австрии с 20 декабря 2021 года открылись заведения общественного питания и гостиничной сферы, пишет “Укринформ”.

Посещение разрешено только для гостей с сертификатом о полной вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусном заболевании COVID-19. Для тех, кто еще не имеет прививки от COVID-19, продолжают действовать ограничения на выход из дома.

Какие новые правила для работы ресторанов и посетителей

Для посетителей установлены дополнительные правила:

При посещении заведений следует носить маску типа FFP2, снимать которую можно только за столом. Посетители должны указать свои контактные данные.

Рестораны и пабы должны закрываться до 23:00. Исключение – новогодняя ночь 31 декабря, когда можно будет работать дольше.

Фото: Посещение разрешено только для гостей с сертификатом о полной вакцинации (unsplash.com/anastassiya-redko)

Из-за низкого уровня бронирований, многие венские отели все же останутся закрытыми.

Согласно данным гостиничного союза Вены, закрытым остается примерно каждый пятый отель города.

В Австрии из-за угрозы распространения штамма "Омикрон" с 20 декабря разрешит въезд в страну только полностью привитым и переболевшим коронавирусом. При отсутствии бустерной дозы необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, ранее мы писали, в какие страны Европы не стоит планировать путешествие на Рождество.