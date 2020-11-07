Подалі від міста та в оточенні гір: затишні котеджі в Карпатах для осіннього відпочинку

Фото: Шале в Карпатах (facebook.com/Lalyakin_hutir-1340822796021668)

Скільки коштує відпустка в гірських шале для сім'ї або великої компанії

Відпочинок в Карпатах у багатьох асоціюється з тишею, усамітненням і лісом навколо. Коли хочеться відпочити великою сім'єю або компанією у віддаленні від міського гамору і скупчень людей.

Шале - це затишні комфортні будиночки в горах. Слово "шале" в перекладі з латині - "охоронюване місце". Також воно означало "притулок для вівчаря". Такі котеджі розташовані в мальовничих швейцарських Альпах, але такий тип готелів, що знаходяться якомога далі від інших туристів, можна знайти й у Карпатах.

Ми підібрали цікаві варіанти відпочинку в карпатських шале для відпочинку великою компанією.

Фото: Відпочинок у будиночках у Карпатах (hutir.org)

Будинок з бруса з каміном

За 20 кілометрів від міста Косів на Івано-Франківщині в селі Розтоки в горах знаходиться котедж "Шале в горах".

У двоповерховому будинку є чотири спальні та гостьова кімната, в яких можуть розміститися до десяти осіб. Будинок зроблений із дикого бруса, що додає відчуття затишку і заміського усамітнення.

Фото: Будинок зроблений з дикого бруса (booking.karpaty.ua)

У будинку є всі зручності, з крана тече джерельна вода, а каву можна готувати самому в кавомашині. Відпочивати ввечері можна біля каміна, а розслабитися та оздоровитися – у лазні.

Основна "родзинка" котеджу – краєвид на гори. Милуватися природою і ландшафтом можна на терасі або з альтанки, яка розташована на найвищій точці в саду.

Фото: Шале в селі Розтоки (booking.karpaty.ua)

Гостям, які їдуть сюди на своєму автомобілі, дорога до готелю може здатися досить крутою. Тому гості, які побували там раніше, радять заздалегідь замовляти трансфер.

Вартість: 5000-6000 гривень на добу (на 8-10 осіб).

Де погрітися на лежанці

Курортний готель "На перевалі" знаходиться в селі Яблуниця Івано-Франківської області за 6 кілометрів від курорту Буковель.

Оселитися можна в одному з двох котеджів: один розрахований на чотири людини, а другий – на вісім. Великий котедж називається "Гуцульський". На першому поверсі - гостьова кімната з каміном і обіднім столом, і великим диваном на два спальних місця. Є й диван трохи менше. Поруч з каміном - лежанка, на якій можна грітися після довгих прогулянок.

Фото: Будинок в комплексі "На перевалі" (facebook.com/saduba564)

На другому поверсі - дві кімнати, в яких можуть розміститися до восьми осіб. У кожному номері є свій санвузол з душовою кабіною. За додаткову плату (300 грн в годину) можна скористатися сауною і джакузі. У теплу пору року у вартість проживання входить користування басейном.

Готувати їжу можна самостійно на кухні в котеджі або обідати в ресторані неподалік гуцульської кухні.

Вартість проживання – від 4500 гривень на добу (на 8+1 особа).

Тиша як візитна картка

Хутір "Тихий" знаходиться на гірських схилах в оточенні ялинових лісів (село Сергії Путильського району Чернівецької області). Комплекс позиціонує себе як еко-курорт, а тишу визначає своєю "візитною карткою". Хоча готель має у своєму розпорядженні кілька котеджів, побудованими на достатній відстані для усамітнення гостей, великою компанією можна зупинитися в одному з них - шале "Люкс-2".

Фото: Краєвид з альтанки на гори (hutir.org)

Двоповерховий будинок площею 98 квадратних метрів розрахований на шестеро людей, також є одне додаткове місце. В будинку є три спальні й санвузол на другому поверсі, а на першому - вітальня, передпокій, кухня, гардероб, тераса, ванна кімната і сауна.

У вартість проживання включено сніданки в ресторані гуцульської та європейської кухні, прибирання і зміна рушників раз на три дні, користування вуличними тренажерами, відвідування міні-зоопарку і ферми, користування підйомниками взимку і басейном – влітку.

Фото: Один з котеджів на хуторі (hutir.org)

Окремо можна замовити масажі, гуцульську лазню і фітобочку, сон на вуликах і катання на конях.

Вартість проживання: від 4800 гривень на добу (на 6+1 особа).

Будиночок із піччю посеред лісу

Котедж на вершині гори в оточенні лісу з каміном і піччю можна вибрати для відпочинку сім'єю в Яремче Івано-Франківської області. Знаходиться він в комплексі апарт-готелю "Вершина".

Котедж "На Печі" розрахований на чотирьох осіб з можливістю додати ще два спальних місця. Це двоповерховий будиночок з кухнею і кімнатою з пічкою на першому поверсі, спальнею з санвузлом – на другому. З балкона можна милуватися красивими краєвидами.

Є і новий будинок, де можна орендувати апартаменти на двох – там можна насолоджуватися вогнем у каміні і грітися біля печі.

Фото: Особливість будинку - печі-лежанки з візерунками (vershina.com.ua)

Особливість будинку – екологічність матеріалів. Також – печі-лежанки, розписані візерунками. Відпочити можна також у бані на дровах з басейном.

У котеджах є всі зручності, кухня для приготування їжі. Для охочих відпочити від готування передбачена доставка їжі.

Вартість проживання: від 3400 у добу (на 4+2 людини).

Поруч зі струмком і водоспадом

В селі Микуличин Івано-Франківської області за 30 кілометрів від курорту Буковель є котеджний комплекс "Лялякін хутір". Котеджів там два, та облаштовані вони досить автономно. У кожного навіть свій дитячий майданчик.

Фото: Поблизу від комплексу тече гірська річка (facebook.com/Lalyakin_hutir-1340822796021668)

Будиночки – триповерхові. На другому поверсі знаходиться кухня-вітальня, спальня і санвузол, на третьому – дві спальні та санвузол. А на першому сауна для шести осіб. Сеанс користування коштує 700 гривень.

Особливість комплексу – незаймана природа навкруги. На території "хутора" протікає струмок, в 15 хвилинах ходьби - гірська річка Прутець-Чемегівський. Можна замовити екскурсії на водоспад Женецький Гук і до Карпатського національного природного заповідника.

Фото: Один із котеджів в селі Микуличин (facebook.com/Lalyakin_hutir-1340822796021668)

До найближчого ресторану і магазинів з продуктами – 15 хвилин пішки.

Вартість проживання: 3800 гривень на добу (на 6 осіб)

Плануючи відпустку в затишних карпатських котеджах, варто бути готовим до того, що в найдорожчий період – новорічні свята – ціни суттєво підвищуються. Попри це, житло на зимові канікули туристи активно бронюють вже зараз.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує відпочинок на курорті Буковель в Карпатах.

Також розповідали, де в Карпатах знайти затишні готелі з панорамними видами на гори.