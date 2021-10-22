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Вакцинували всіх дорослих. Який курорт Єгипту назвали найбезпечнішим для туристів

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П'ятниця 22 жовтня 2021 07:55
Вакцинували всіх дорослих. Який курорт Єгипту назвали найбезпечнішим для туристів Фото: Відпочинок у Єгипті (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Лідерами серед відвідувань Шарм-ель-Шейха у вересні виявилися українці

Найбезпечнішим курортом в Єгипті виявився найпопулярніший серед українців Шарм-ель-Шейх. Офіційні особи Південного Синаю оголосили, що він став першою мухафазою (адміністративною одиницею) в Єгипті, чиє населення повністю вакциноване від COVID-19, повідомляє видання arabnews.com.

Відзначається, що в цій провінції також спостерігається високий рівень одужання і вакцинації від цієї хвороби. Також, згідно з офіційними заявами влади, в Південному Синаї зафіксовано мінімум госпіталізацій і смертей від COVID у всьому Єгипті.

Ситуація з COVID у Південному Синаї. Що потрібно знати туристам

Південний Синай, де розташоване місто Шарм-ель-Шейх, - одна з найвідоміших туристичних провінцій Єгипту. Туристи їдуть відпочивати туди також на прилеглі курорти - наприклад, в Дахаб або вирушають на гору Мойсея (Синай), чи до монастиря Святої Катерини поруч із горою.

Вакцинували всіх дорослих. Який курорт Єгипту назвали найбезпечнішим для туристівФото: Море в Шарм-ель-Шейху (booking.com)

Губернатор Південного Синаю генерал-майор Халед Фуда повідомив, що з початку пандемії в провінції померла всього 81 людина від COVID-19. Це найнижчий показник серед мухафаз Єгипту.

При цьому в Південному Синаї вакциновано максимальну кількість місцевих жителів у віці від 18 років.

Чиновник додав, що днями в провінції був зареєстрований всього один позитивний випадок – через двотижневу перерву з нульовими показниками поширення вірусу.

Таким чином, в Південному Синаї з початку пандемії загальна кількість випадків COVID досягла 1371, при цьому госпіталізації потребували всього 29 пацієнтів.

Про всяк випадок: для іноземців підготовлено 400 місць у лікарнях

Заступниця міністра туризму і старожитностей Єгипту Гада Шалабі під час візиту до Києва повідомила, що в курортних зонах для туристів обладнані 400 місць у державних лікарнях на випадок виявлення COVID на відпочинку. Оплачувати лікування буде єгипетська сторона.

"Зараз для туристів на випадок захворювання на COVID відкриті 400 місць в лікарнях в регіонах Південний Синай і Червоне море - Шарм-ель-Шейх, Хургада і Марса-Алам. Дефіциту місць не виникне, оскільки це виключно туристичні локації і місцевого населення там небагато", - розповіла заступниця міністра туризму Єгипту.

Вакцинували всіх дорослих. Який курорт Єгипту назвали найбезпечнішим для туристівФото: Перевірка в готелі Єгипту (booking.com)

Українці в Шарм-ель-Шейху - в лідерах з прибуттів

На курортах Південного Синаю постійно збільшується кількість туристів, що місцева влада оцінює, як хороший показник для відродження туризму після пандемії.

"Незважаючи на рівень поширення коронавірусу, який переживає світ, і рівень зараження, люди хочуть відпочивати і туризм поступово відновлюється", - зазначив місцевим ЗМІ губернатор Південного Синаю генерал-майор Халед Фуда, повідомляє dip.org.ua.

За словами чиновника, у вересні 2021 року в провінцію прилетіли близько 100 тисяч туристів всього на 913 рейсах з різних країн. Він озвучив топ-10 країн, звідки прибуло найбільше відпочивальників.

Найбільше виявилося мандрівників з України - з нашої країни в цьому місяці відпочивальники прибули 273 рейсами.

На другому місці - туристи з Росії, які почали літати на курорти Червоного моря в Єгипті з 9 серпня після багаторічної заборони на авіацію в цей регіон. Російських рейсів прибуло у вересні 106.

На третьому місці - рейси з Туреччини, які користуються також у туристів з Росії як варіант дістатися до Єгипту через Анталію.

Вакцинували всіх дорослих. Який курорт Єгипту назвали найбезпечнішим для туристівФото: Пляж у Шарм-ель-Шейху (booking.com)

Популярний відпочинок в Єгипті й у туристів з пострадянських країн - наступні місця за кількістю рейсів розподілилися за Казахстаном (86), Білоруссю (64) і Вірменією (37).

Відзначається, що набагато менше прилітало відпочивати європейців - прибували рейси з Італії (25), Румунії (19), Польщі (18 рейсів). На останньому місці в топ-10-Узбекистан із 14 рейсами.

Нагадаємо, ми писали, що на курортах Анталії продовжується наплив туристів і в кінці жовтня.

Також турагент розповіла, кому не підійде відпочинок в Марса-Аламі.

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