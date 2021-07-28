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Без вакцинації і тестів. Після відкриття Іспанії вже з'явилися тури в країну: скільки коштує відпочинок

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Середа 28 липня 2021 13:15
Без вакцинації і тестів. Після відкриття Іспанії вже з'явилися тури в країну: скільки коштує відпочинок Фото: Відпочинок в Іспанії (unsplash.com/daniel corneschi)
Автор: Ольга Маджумдар

Авіаперельоти в країну поки залишаються дорогими, кажуть у туркомпаніях

Іспанія відкрилася для українських туристів без обмежень на в'їзд - з 27 липня не потрібно пред'являти ні сертифікат про вакцинацію, ні навіть негативний результат тесту на коронавірус, повідомляється на сайті українського МЗС.

"Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради Європи. Безвіз повертається", - написав 24 липня в Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

З 27 липня країна внесла Україну до переліку країн "зеленої зони", тому для поїздки українським пасажирам достатньо заповнити формуляр санітарного контролю на порталі МОЗ Іспанії або завантажити мобільний додаток Spain Travel Health-SpTH, щоб отримати QR-код для пред'явлення на кордоні.

Втім, дані щодо зон ризику оновлюються щотижня, тому на сайті МЗС України радять перевіряти актуальні умови в'їзду перед поїздкою в курортну країну. Так що найближчий тиждень - найвдаліший час, щоб "хапати момент" і летіти на канікули в Іспанію.

Без вакцинації і тестів. Після відкриття Іспанії вже з'явилися тури в країну: скільки коштує відпочинокФото: Відкриті для українців країни ЄС станом на 27 липня (РБК-Україна)

Як можна полетіти в Іспанію в серпні

Найближчими днями туристи, які скучили за Іспанією, можуть полетіти прямими рейсами Ryanair за ціною від 11,5 тис. грн в обидві сторони, або авіакомпаніями МАУ, Lufthansa, KLM, Swiss з пересадками.

Деякі завзяті мандрівники діляться в соцмережах відгуками, як купили акційні ціни на переліт місяць тому – і вже 27 липня полетіли в Барселону за квитками за 13 євро.

Але актуальні ціни на польоти в Іспанію в серпні можуть здатися туристам занадто високими. У зв'язку з цим деякі великі туроператори розглядають можливість запустити чартерні рейси на іспанські курорти.

"Ми зараз активно працюємо з нашою власною приймаючою компанією Odeon Tours Іспанія. Після фіналізації стане ясно, які напрямки і програми у нас будуть. Іспанія — один з наших традиційно сильних напрямків. Якщо поставимо чартери, то на МАУ" - розповіла профільному виданню Turprofi.com.ua директор Coral Travel Україна Тетяна Прокопенко.

Без вакцинації і тестів. Після відкриття Іспанії вже з'явилися тури в країну: скільки коштує відпочинокФото: Колоритні вулички в Іспанії (unsplash.com/belinda fewings)

Чи буде попит на масовий відпочинок в Іспанії?

Всі турагенти відзначають: українці дуже скучили за відпочинком в європейських країнах, а Іспанія взагалі входила в топ найпопулярніших серед туристів.

"У 2019 році Іспанія посідала третє місце за обсягами продажів. Напрямок дуже популярний і цього літа туристи теж активно ним цікавилися. Проблема в тому, що вже середина сезону. Попит є, але ніхто не знає, наскільки він великий. І є питання контрактів з готелями. Думаю, оператори поставлять один рейс на тиждень, щоб протестувати напрямок", - ділиться своєю думкою з виданням директор мережі турагентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

Він додає, що зараз на третьому місці за популярністю у туристів опинилася Греція. У цьому зіграла роль і закритість Іспанії в першій половині літа.

Без вакцинації і тестів. Після відкриття Іспанії вже з'явилися тури в країну: скільки коштує відпочинокФото: Іспанський курорт Аліканте (unsplash.com/julian dik)

Попит на Іспанію буде в будь-якому випадку, погоджується директор великого туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.

"Найголовніший ризик полягає в тому, що умови в'їзду в країну переглядатимуть щотижня. Якщо туроператори озвучать, які будуть варіанти з поверненням грошей або з перенесенням їх на інший напрямок, якщо в'їзд до Іспанії закриють, то все буде нормально. Головне, щоб люди не переживали, що зараз куплять тур, а потім не полетять", - зазначає експерт.

Тим часом туристи, які обрали Іспанію, вирушають туди самостійно, або звертаючись в агентства за індивідуальними турами.

До слова, деякі туроператори вже пропонують путівки в Іспанію - наприклад, 7 ночей в Барселоні на двох обійдуться від 1100 євро з перельотом і харчуванням "сніданки" в 3* готелі.

Нагадаємо, ми писали, в які країни ЄС українцям можна їхати вже сьогодні.

Також ми писали, що у курортній Чорногорії рекордний попит на путівки в розпал сезону.

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