Ужгород в деталях. Путівник найцікавішими пам’ятками, готелями та ресторанами міста

Збираючись у подорож, практично щоразу перед мандрівниками постають питання: що подивитись у місті або чим цікава та чи інша туристична локація, де й за якою ціною поселитися і де поїсти? Щоб не витрачати багато часу на пошуки такої інформації, яка може бути часом неточною або застарілою, ми складаємо для вас найактуальніші путівники цікавими місцями в нашій країні та за кордоном.

Спеціально для РБК-Україна гід-екскурсовод Закарпаттям Ігор Гуледза підготував путівник Ужгородом - обласним центром Закарпаття і колоритним містом з багатою історією, яке зберігає архітектурну спадщину різних культур і національностей. Далі - пряма мова автора.

Що подивитися в Ужгороді: головні локації

Ужгород – найзахідніший та водночас найменший за кількістю населення обласний центр України (близько 112,4 тисячі мешканців). Західна околиця міста буквально впирається у кордон зі Словаччиною. "Столиця" Закарпаття має довгу та насичену на події історію.

Недавно місто відсвяткувало 1128 річницю. Це робить його одним з найстаріших в країні. Відтак, тут збереглася багата спадщина - культурна, архітектурна та гастрономічна.

До вашої уваги - мій список найцікавіших об’єктів, який варто побачити під час мандрівки до Ужгорода.

Відео: Ужгород (youtube.com/Анна Зуева)

Ужгородський замок

вул. Капітульна, 33

Імовірно, фортеця вже існувала в IX сторіччі. Достеменно відомо, що знайомого виду вона набула завдяки родині Другетів. Вони у XIV сторіччі перебралися сюди з південної Італії та стали володарями міста. За наступні декілька століть родина значно розбудувала замок.

З 1776 до 1945 року в стінах фортеці знаходилася духовна семінарія, а з 1947 року – Закарпатський краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького. Без перебільшення, сьогодні це найкраща музейна установа краю з найбільшою експозицією.

Фото: Ужгородський замок (wikipedia.org)

Скансен

вул. Капітульна, 33-а

Поруч замкових стін знаходиться Закарпатський музей народної архітектури та побуту. На невеликій території можна ознайомитися з дерев’яною архітектурою з різних куточків Закарпаття.

В "старому селі" варто звернути увагу на дерев’яну Святомихайлівську церкву, 1777 року. Також унікальною є хата, що збудована із масивних колотих ясеневих колод понад 250 років тому.

Фото: Скансен розташований неподалік від замку (facebook.com/uzhskansen)

Вулиця Капітульна

Від замку та скансену рухаємося однією з найдавніших вулиць міста – Капітульною. Під ногами – стара бруківка. Невелика частина вулиці була замощена ще 1806 року.

Назва вулиці походить від капітулу – дорадчого органу греко-католицького єпископа. Свого часу більшість будівель належали церкві. Ще однієї візиткою міста тут є Хрестовоздвиженський собор та Резиденція Єпископа (площа А. Бачинського, 1).

Фото: Резиденція Єпископа (Ігор Гуледза)

Перший храм на цьому місці був збудований 1646 року. З того часу у XVIII та XIX сторіччях споруду декілька разів перебудовували та розширювали.

Паралельно будували єпископську резиденцію. Сьогодні це головний собор та центр Мукачівської греко-католицької єпархії.

Фото: Хрестовоздвиженський собор та Резиденція Єпископа (Ігор Гуледза)

Філармонія

площа Театральна, 10

До Другої світової війни в Ужгороді проживала значна єврейська громада. У місті було декілька синагог. Серед них до нашого часу найкраще збереглася колишня ортодоксальна у неомавританському стилі. Збудували її у 1904 році. На жаль, під час війни велика багато євреїв загинули. Згодом нова радянська влада перетворила синагогу на філармонію.

Фото: Колись це була синагога. За радянської влади будівлю перетворили на філармонію (Ігор Гуледза)

Пішохідний міст

Ужгород на дві частини ділить річка Уж. Дві береги міста з’єднані декількома пішохідно-транспортними мостами. Проте найвідомішим є якраз пішохідний. Його збудували у 1948 році на місці підірваного під час війни старого попередника.

Поруч знаходиться пам’ятник художнику Ігнатію Рошковичу, що пише набережну Ужгорода. На картині зафіксований старий міст. Обов’язково підійдіть та подивіться.

Фото: Пам’ятник художнику Ігнатію Рошковичу, який пише набережну Ужгорода (ua.igotoworld.com)

Набережні Ужгорода

Вздовж Ужа тягнуться декілька атмосферних набережних. Це ідеальні місця для неспішних прогулянок, зустрічей та відпочинку. Оберіть для цього набережні Київську та Незалежності. На останній знаходиться понад 2-кілометрова липова алея та пам’ятник президенту Карпатської України Августину Волошину.

А ще тут можна відшукати відомі міні-скульптурки. Наприклад:

- Миколайчик, помічник Св. Миколая – перша скульптура, з якої все почалося;

- лайнер Карпатія – британське судно, назване на честь гір, що оточують Ужгород;

- маяк "Унґвар";

- бравий солдат Швейк та інші.

Загалом у місті таких чудових міні-скульптурок вже пів сотні.

Фото: Набережні Ужгорода (Ігор Гуледза)

Фото: Міні-скульптурки на набережній Ужгорода (Ігор Гуледза)

Малий Ґалаґов або Чеський район

Після закінчення Першої світової війни територія сучасного Закарпаття увійшла до складу Чехословацької Республіки. Нова влада розпочала в Ужгороді грандіозне будівництво житлово-урядового кварталу "Малий Ґалаґов". Назва походить від італійського "da lago", що перекладається як "озеро".

Очевидно, ця територія періодично затоплювалася Ужем. Однак протягом неповних 20 років завдяки іменитим європейським архітекторам виникло абсолютно з нуля унікальне для цілої України місце. Тут панують модерністський класицизм, рондокубізм, ар деко, традиціоналізм, функціоналізм та інші архітектурні стилі. Ведуться розмови про внесення кварталу до списку пам’яток ЮНЕСКО.

Варто оглянути будівлю ОДА. Споруда зведена у 1932–1936 роках за проектом братиславського архітектора Франтішека Крупки. До речі, всередині зберігся цікавий ліфт неперервної дії "Патер ностер" (у перекладі з латини - "Отче наш").

Вулиця Корзо

Фото: Вулиця Корзо влітку (wikimedia.org)

Назва головної вулиці Ужгорода має італійське коріння та перекладається як "місце для прогулянок". На перехресті Корзо та Волошина знаходиться пам’ятник ліхтарнику дяді Колі.

Поруч – великий триповерховий будинок "Білий корабель". Свою назву він отримав від корчми, що знаходилася на цьому місці. Коли у 1903 році збудували сучасну споруду, її й далі за звичкою продовжили називати "Білим кораблем".

Фото: Пам'ятник ліхтарнику на перехресті вулиць Корзо та Волошина (Ігор Гуледза)

Художній музей

площа Жупанатська, 3

Закарпатський художній музей імені Бокшая знаходиться в колишній адміністративній споруді, що була збудована 1809 року. У ній відбулися важливі для міста та Закарпаття події.

Наприклад, тут у 1920 році було створено товариство "Просвіта". Сьогодні більшу частину залів займає найбільша в краї картинна галерея. Крім картин місцевих митців, тут також зберігаються цінні роботи інших знаменитих майстрів.

Фото: Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая (wikipedia.org)

Горянська ротонда

провулок Музейний, 2

На околиці міста в мікрорайоні Горяни знаходиться унікальна стара церква Святої Анни. Первісно Ротонда, тобто кругла будова, була збудована не раніше XII ст. У XIV сторіччі до нього прибудували прямокутний готичний неф. Всередині знаходять унікальні фрескові розписи XIV сторіччя, які, як припускають, виконані майстрами італійської школи Джотто.

Фото: Горянська ротонда - пам'ятник національного значення. Розташована на останньому пагорбі Карпат на околиці міста (uk.wikipedia.org)

Де поїсти та випити кави в Ужгороді. Цікаві заклади

Кафе-музей "Під Замком"

вул. І. Ольбрахта, 3

Культовий ужгородський заклад був заснований у 1988 році.

Кондитерський дім "Shtefanyo V&V"

вул. Духновича, 16 та пл. Шандора Петефі, 18

Тут можна скуштувати торт "Ужгород".

Фото: Торт "Ужгород" можна скуштувати в одному із закладів міста (instagram.com/shtefanyovalentin)

Кав'ярня "Riverside. Ростерія & Брю Бар"

площа Євгена Фенцика, 13

В цьому закладі можна випити кави та ситно поснідати.

Дегустаційний зал "Сировина"

вул. Духновича, 23

Тут можна продегустувати закарпатського вина.

Фото: Східний сніданок в одній з кав'ярень міста (instagram.com/riverside_coffeeroastery)

Де поселитися в Ужгороді: готелі міста

"Унґварський"

вул. Електрозаводська, 29

Готель зі спа-центром, розташований за 20 хвилин ходьби від Ужгородського замку. Є фітнес-зал та сауна.

Ціна за стандартний двомісний номер - 1990 грн за дві ночі.

Арт-готель "Emigrand"

вул. Митна, 31

Номери обладнані кондиціонерами, в кожному номері - балкон. Є ресторан, екскурсійне бюро і безкоштовний wi-fi на всій території.

Ціна за двомісний номер з і ліжком або двома окремими ліжками - 1900 грн за дві ночі.

Фото: Номер в одному з готелів Ужгорода (скріншот з сайту booking.com)

Готель "Old Continent"

площа Шандора Петефі, 4

Номери оформлені у класичному стилі, є парковка з охороною. Залізничний і автобусний вокзали - за 20 хвилин від готелю. Ціна за стандартний двомісний номер - 4 800 грн на дві ночі.

Готель "Прага"

Вул. Верховинська, 38

Готель і розважальний комплекс розташовується за 10 хвилин їзди від центру міста. В усіх номерах - супутникове телебачення, міні-бар та інтернет. Є ресторан з терасою. Ціна за стандартний двомісний номер - 2090 грн за дві ночі.

Раніше ми писали, що подивитися у Чернівцях - путівник історичними локаціями, ресторанами та готелями столиці Буковини.

Також пропонуємо почитати, де дегустувати вино, скуштувати сир та рибу у Бессарабії.