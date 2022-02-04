200 хребців на стеблах очерету. У Перу виявлено давні поховання 15-16 століть

Згідно з новим дослідженням, опублікованим в археологічному журналі Antiquity, у Перу було виявлено майже 200 хребців, нанизаних на очеретяні стовпи, що свідчить про унікальний спосіб похоронного ритуалу в долині Чинча. Про це повідомляє CNN Travel.

Міжнародна група дослідників, що працює в долині Чинча на південному узбережжі Перу, виявила, що на кожному стеблі, як правило, були хребці однієї людини.

Вчені вважають, що кістки дорослих та підлітків належали індіанцям Чинча та відносяться до 1450 та 1650 роками. У той період територію сучасного Перу захопили європейські колонізатори, а місцеві цивілізації занепали.

До їхнього приходу тут було королівство Чинча. 1476 року воно увійшло до складу Інкської імперії, а коли цей регіон захопили, населення різко скоротилося.

Джейкоб Л. Бонгерс, провідний автор дослідження та старший науковий співробітник у галузі археології в Університеті Східної Англії у Сполученому Королівстві, сказав, що "часи були дуже неспокійними для жителів долини Чинча". За його словами, розграбування могил корінних жителів було поширене в долині. Колонізатори шукали у похованнях золоті та срібні предмети.

Радіовуглецеве датування, проведене дослідницькою групою, показує, що нанизування хребта на очеретяні стовпи відбулося після початкового поховання тіл.

"Ці "хребці на стовпах", ймовірно, були зроблені для реконструкції мертвих у відповідь на розграбування могил", — сказав Бонгерс. "Наші результати показують, що хребці на стовпах є прямою, ритуальною і місцевою відповіддю на європейський колоніалізм".

Для корінних народів долини Чинча недоторканність тіла після смерті вважалася священною. Згідно з дослідженням, давнє населення регіону, зокрема народ Чинчорро, розробило перші відомі науці технології муміфікації. Це було за тисячоліття до того, як подібну практику освоїли давні єгиптяни.

Коли могили з муміями в гористій місцевості Анд були знищені європейськими колонізаторами, групи корінних народів урятували все, що могли, зі знищених останків, щоб зробити нові ритуальні предмети.

Знайдені артефакти в долині Чинча свідчать про конфлікт між місцевим населенням та європейцями, підсумував доктор Джейкоб Л. Бонгерс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що археологи в Єгипті знайшли унікальну гробницю.