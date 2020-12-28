Унікальна локація: у Єгипті для туристів готують новий масштабний об'єкт

Відпочинок у Єгипті традиційно залишається популярним серед українських туристів і взимку. Крім пляжів і курортів на Червоному морі, туристам у цій країні також пропонують і екскурсійний відпочинок.

Зокрема, цього року у Єгипті відкрилося кілька нових туристичних об'єктів, і готується до відкриття ще одна цікава локація. Про це повідомляє видання Egypt Today. Зараз в країні триває робота над відновленням унікального акведука Каїрської цитаделі або акведука Мамлюк. Роботи планують завершити у 2021 році.

Чим цікава ця локація

Акведук Каїрської цитаделі - одна з найвідоміших історичних стін Каїра. Створення стіни датується епохою султанату Айюбідів - середньовічної мусульманської династії близькосхідних правителів.

Арки були зведені султаном ан-Насіром Салах ад-Діном Юсефом ібн Айюбом, який правив у 1169 -1193 роках нашої ери. Потім султан ан-Насір Мухаммад бін Калавун повністю оновив акведук.

Разом зі стіною створили також штучний канал для води, яку використовували для поливу і зрошення культур навколо території фортеці. Акведук Цитаделі простягається на 2800 метрів у довжину від гирла затоки до району Баб Аль-Карафа.

Фото: Акведук Каїрській цитаделі до реставрації (wikipedia.org)

У Міністерстві туризму і старожитностей підготували план реставрації стіни. Серед іншого, він включає перенесення в інше місце майстерень і фабрик, які знаходяться поруч з акведуком і грошову компенсацію тим, чиє житло або майстерню перенесуть.

Проект є частиною комплексного відновлення Каїра як історичного міста. У відомстві сподіваються, що це допоможе залучити нових туристів для екскурсій в регіоні та "стане доповненням до карти археологічних і туристичних визначних пам'яток Єгипту".

Крім того, плани також включають створення нових транспортних маршрутів з акцентом на піші прогулянки замість використання автомобілів. Також в історичній зоні міста заплановано відкриття нових культурних центрів, ресторанів і музеїв.

Куди поїхати на екскурсії в Єгипті сьогодні

В Єгипті - безліч історичних локацій, які можна відвідати під час відпочинку. Наприклад, якщо ви приїхали у відпустку в один з готелів на Червоному морі, то екскурсії можна замовити безпосередньо на місці.

Друга опція - завчасно поговорити з туроператором, які екскурсії відвідати, і які місця знаходяться неподалік від вашого готелю.

Луксор і Долина царів: "археологічна столиця". Історичне місто Луксор складається з двох частин - так званих "живої" і "мертвої". У "живому" проживають місцеві жителі. У "мертвому" місті знаходиться Долина царів з усипальницями стародавніх правителів, безліч поховальних храмів і монументів.

Фото: Єгипетський храм (pixabay.com)

Тут туристи можуть подивитися три найзнаменитіші гробниці староєгипетських царів - усипальниці Тутанхамона, гробниці Аменхотепа і поховання Рамзеса.

Біблійні місця - гора Синай. В курортній країні також розташована одна з біблійних святинь - гора Мойсея (Синай). Згідно з переказами, саме в цьому місці Господь передав Мойсею скрижалі з 10 заповідями.

Сьогодні ця локація - відоме місце паломництва. Щоб піднятися на гору, потрібно подолати 3750 сходинок, які в скелях вирубали ченці. Втім, тут є і ще один, простіший маршрут.

Фото: В Єгипті - безліч локацій для екскурсійних поїздок (pixabay.com)

Єгипетський музей у Каїрі. Це один з найвідоміших музеїв не тільки Каїрї, але й в усій країні. Музейні зібрання нараховують понад 160 тисяч унікальних експонатів різних періодів історії країни. Наприклад, тут є величезні статуї Аменофіса і його дружини, скарбниця Тутанхамона з саркофагом із золота, 11 мумій фараонів та їхні саркофаги.

Звичайно, це далеко не повний список місць, які можна відвідати у Єгипті під час екскурсій. Адже є ще піраміди, археологічні музеї, тощо. Все це можна відвідати, заздалегідь уточнивши інформацію про екскурсії у туроператора.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли дешевше всього їхати на відпочинок в Єгипет взимку.

Також раніше повідомлялося, що у Єгипті ввели обмеження для туристів на новорічні свята.