Знищення пам'ятників. Кургани Херсонщини окупанти перетворили на вогневі позиції
Унікальні поховання опинилися під ризиком зникнення
Стародавні кургани на окупованій території Херсонщини знищуються через обладнані вогневі позиції російських військ.
Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінкe у Facebook Херсонської обласної інспекції з охорони пам'яток історії та культури.
Фахівці провели 30 квітня та 1 травня моніторингове обстеження об'єктів культурної спадщини на території Херсонщини. Перевірили стан пам'яток історії та археології від кордону із Запорізькою областю (село Дружбівка) до кордону з Миколаївською областю (село Давидів Брід).
"Візуальний огляд підтвердив отриману раніше інформацію: пам'ятники військової історії, крім зон активних бойових дій, не постраждали. Пам'ятки археології (кургани), розташовані вздовж автодоріг, активно знищуються окупантами (обладнання вогневих позицій)", - йдеться в повідомленні інспекції.
Фото: Cкіфський курган Огуз на Херсонщині (wikipedia.org)
Кургани Херсонщини - це пагорби з давніми ритуальними похованнями, які почали вивчати ще в 18 столітті. У херсонських степах виявлені кургани епохи бронзи, скіфів, середньовіччя. У скіфських курганах були знайдені скарби знаті, а вік цих поховань – до 2,5 тисяч років.
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