ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Знищення пам'ятників. Кургани Херсонщини окупанти перетворили на вогневі позиції

Новость на русском →
Понеділок 02 травня 2022 16:30
Знищення пам'ятників. Кургани Херсонщини окупанти перетворили на вогневі позиції Фото: Курган на Херсонщині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Унікальні поховання опинилися під ризиком зникнення

Стародавні кургани на окупованій території Херсонщини знищуються через обладнані вогневі позиції російських військ.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінкe у Facebook Херсонської обласної інспекції з охорони пам'яток історії та культури.

Фахівці провели 30 квітня та 1 травня моніторингове обстеження об'єктів культурної спадщини на території Херсонщини. Перевірили стан пам'яток історії та археології від кордону із Запорізькою областю (село Дружбівка) до кордону з Миколаївською областю (село Давидів Брід).

"Візуальний огляд підтвердив отриману раніше інформацію: пам'ятники військової історії, крім зон активних бойових дій, не постраждали. Пам'ятки археології (кургани), розташовані вздовж автодоріг, активно знищуються окупантами (обладнання вогневих позицій)", - йдеться в повідомленні інспекції.

Знищення пам'ятників. Кургани Херсонщини окупанти перетворили на вогневі позиції

Фото: Cкіфський курган Огуз на Херсонщині (wikipedia.org)

Кургани Херсонщини - це пагорби з давніми ритуальними похованнями, які почали вивчати ще в 18 столітті. У херсонських степах виявлені кургани епохи бронзи, скіфів, середньовіччя. У скіфських курганах були знайдені скарби знаті, а вік цих поховань – до 2,5 тисяч років.

Нагадаємо, ми писали про маловідоме село на Київщині, яке намагалися захопити сім разів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область археологические раскопки
Відпочинок в Україні
Точки зору
Людмила Жукова
"Світло є навіть у темні часи": як Угорщина стала тимчасовим домом для моєї родини у розпал війни
Людмила Жукова
редактор стрічки новин Styler
Надія Макаренко
Нова сторінка. Як війна змінить мандрівки Україною після перемоги над ворогом
Надія Макаренко
засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орєхова
В окупації з першого дня. Як переживає війну заповідник Асканія-Нова на Херсонщині
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Катерина Колонович
"Одному коню потрібно 18 кг корму на добу". Як рятують тварин у Києві під час війни
Катерина Колонович
журналіст, спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору