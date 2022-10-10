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Украинцам не будут отменять регистрацию в ЕС при возвращении домой надолго: детали

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Понедельник 10 октября 2022 16:30
Украинцам не будут отменять регистрацию в ЕС при возвращении домой надолго: детали Фото: Европейский Союз (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Еврокомиссия расширила сроки действия защиты для украинских беженцев. Действие соответствующих правил относительно спасающихся от войны в Европе будет продлено по меньшей мере до марта 2024 года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Republic World.

Беженцы получат защиту в ЕС еще на год. Соответствующие правила будут продлены, по крайней мере, до марта 2024 года, как заявила в понедельник в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

"Сегодня утром мы проснулись, услышав, как падают бомбы на Киев, Одессу, Львов и другие города. Это лишь демонстрирует, насколько важно продолжать оказывать поддержку Украине и демонстрировать солидарность с украинцами. Сегодня мы говорим о поддержке ЕС, которую мы оказываем украинским беженцам как в ЕС и тем, кто хотел бы вернуться домой", — отметила она.

Еврокомиссар объявила, что Директива о временной защите продлена до марта 2024 года.

"То, что мы увидели сегодня утром, также позволяет ясно понять, что мы будем продолжать приветствовать всех, кому придется ехать в ЕС", — добавили в Еврокомиссии.

По словам Йоханссон, сейчас около 4,2 миллионов украинцев в ЕС сейчас находятся под временной защитой. Второе объявление Йоханссон сделала для украинцев, которые планируют вернуться домой на длительное время.

"Как мы видим сегодня, ситуация в сфере безопасности остается очень неопределенной. Мы видели серьезный прогресс на поле боя со стороны украинцев, это нас вдохновляет, и это может быть еще одной причиной, почему сейчас путинский режим беспомощно бросает бомбы на Украину. Когда вы решите поехать в Украину, а затем ситуация неожиданно изменится, и вам снова придется уезжать из страны, ЕС всегда вас примет и продолжит защищать", — добавила она по поводу второго решения.

Ранее стало известно, в какие страны украинцы едут чаще всего во время войны.

Между тем, в ЕС запустили онлайн-сервис по поиску работы для украинских переселенцев.

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