Украинские беженцы в Швейцарии судятся за выплаты: детали

Украинские беженцы в Швейцарии судятся с местными властями из-за низких социальных выплат. В кантоне Люцерн финансовая помощь в два раза ниже, чем в других регионах страны.

Интересы беженцев в суде представляет местный депутат, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на swissinfo.ch.

Украинские беженцы в кантоне Люцерн получают намного меньшую социальную помощь, чем в других субъектах федерации. Если они проживают в жилье, которое предоставили местные власти, им выплачивают 11,5 швейцарских франков в день (примерно 456 гривен). При размещении в частном жилом секторе они получают 14,15 франков в день (561 гривна).

"Эти выплаты слишком малы, и неважно, идет речь о беженцах из Украины или из других стран. Социальная помощь в Люцерне настолько низкая, что достойная жизнь на эти деньги невозможна. А это противоречит федеральному законодательству и положениям Европейской конвенции по правам человека", – объяснил местный депутат Урбан Фрей, который представляет интересы украинцев в суде.

Например, в кантоне Базель выплаты беженцам – почти в два раза больше.

"Такие различия между кантонами невозможно объяснить. Жизнь в Базеле не дороже в два раза, чем в Люцерне. Йогурт в супермаркете везде стоит одинаково", – говорит депутат.

Фото: Прибытие украинцев в Швейцарию (gettyimages.com)

Кантоны получают из федерального бюджета примерно 550 франков в месяц на каждого беженца. Однако в Люцерне украинцам выплачивают в среднем 350 франков в месяц.

С помощью Урбана Фрея в суд на прошлой неделе обратились четыре десятка беженцев из Украины. Депутат говорит, что готов идти до Федерального суда в Лозанне и, если потребуется, до Европейского суда по правам человека.

При этом власти кантона не хотят комментировать судовое разбирательство.

"Мы как раз и находимся в процессе пересмотра подходов в области финансовой поддержки беженцев. Совершенно очевидно, что беженцам необходимо дать возможность жить достойно. Обвинения в том, что Люцерн якобы присваивает себе федеральные средства, ложно. Нужно учитывать не только ежемесячные выплаты, но и другие расходы, связанные с заботой об этих людях", – ответил министр правительства кантона Люцерн Гидо Граф.

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