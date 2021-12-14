З України скасовують чартери до популярної країни на Червоному морі: названо причину

Йорданія посилила правила в'їзду: починаючи з 12 грудня, всі мандрівники, які прибувають в країну, повинні здати обов'язковий ПЛР-тест на додаток до чинної вимоги здачі тесту перед прильотом.

Тест мають складати й ті, хто вакцинований.

Вартість другого ПЛР-тесту – 28 йорданських динарів (близько 40 доларів США). Для дітей до 5 років проходження тесту не потрібне.

Чартерний рейс за маршрутом Київ-Акаба, анонсований "Феєрією" у листопаді, скасовано, пише Mastertura.com.ua.

Директор компанії Ігор Захаренко назвав причини скасування чартерної програми. Однією з причин є зміни правил перебування в Йорданії.

Зокрема, туристам необхідно здавати два тести (перед прильотом та після прибуття в країну), яке поширюється і на вакцинованих туристів. А також вимога мати при собі поліс медичного страхування, що покриває лікування від COVID-19.

Окрім цього, вартість туру зросла в ціні на 100 доларів з особи. Мінімальна вартість турпакета, судячи з системи онлайн-бронювання туроператора, на сьогодні теж не з дешевих і стартує від 32 467 гривень на двох на сім ночей.

Фото: Амман, Йорданія (unsplash.com/whois-denilo)

"У нас в основному продавалися екскурсійні тури, а в цьому випадку немає великої різниці, летиш через Акабу або через Амман. Тому ті, хто не відмовиться від поїздки, полетить через Амман”, – наголосив Ігор Захаренко.

Туристів, які відмовилися від турів, на сьогодні небагато. Всім, хто забронює відпочинок в Йорданії, буде запропонований переліт до Амману регулярними рейсами Um Air.

Нагадаємо, ми писали раніше про чартерні рейси до Йорданії, анонсовані туристичною компанією "Феєрія" з 23 грудня 2021 року.