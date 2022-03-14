Як українцям дістатися до Іспанії, знайти там житло і роботу: важливі поради

Як виїхати в Іспанію зараз, чи можна знайти роботу, як шукати житло в цій країні - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як дістатися до Іспанії

Якщо ви доїхали і перебуваєте в прикордонних містах України і хочете безкоштовно або за мінімальну ціну дістатися до Іспанії, є такі варіанти:

звернутися до місцевих волонтерів, які збирають списки і відправляють людей на автобусах і машинах в цю країну (проте чіткого розкладу немає)

у тих же місцевих волонтерів дізнатися, якими рейсовими поїздами/автобусами і звідки можна доїхати до Іспанії (зараз практично всі рейсові автобуси і поїзди по Європі біженців з України перевозять безкоштовно при пред'явленні паспорта)

При цьому будьте уважні: звертайтеся тільки у волонтерські намети, щоб убезпечити себе від шахраїв - вони, на жаль, є і хочуть нажитися на горі людей. Також бережіть свої документи - нікому їх не давайте в руки і не повідомляйте свої особисті дані незнайомцям.

Зазначимо, що для перетину кордону з Іспанією сухопутним транспортом достатньо українського внутрішнього паспорта. Якщо у вас немає біометричного закордонного паспорта або він у вас прострочений - вас не пропустять. Для дітей достатньо свідоцтва про народження. Ніяких COVID-паспортів і сертифікатів не потрібно.

Якщо ви вирішили летіти літаком, наприклад, з Польщі, то всі деталі (щодо паспортів, свідоцтва народження на дитину, вакцинації і т. д.) потрібно з'ясовувати у компанії авіаперевізника.

До слова, якщо в іспанському аеропорту або на залізничному вокзалі у вас вимагають зробити COVID-тест, то можна його зробити безкоштовно. Але потрібно знайти саме пункт для українських біженців (запитуйте або у поліцейських або шукайте волонтерів в червоних чи жовтих жилетах в наметах з українським прапором). Про всяк випадок, заздалегідь в телефоні через перекладач наберіть текст, в якому вкажіть, що вам треба.

Щодо інформації по евакуації можна звертатися за телефоном +37256782288 (кожен день з 9:00 до 19: 00), або електронною поштою: ukraina@pagulasabi.ee

Також тримайте кілька контактів, які можуть допомогти з евакуацією від польського кордону до Іспанії:

+ 34682148889 (Оксана)

+ 34682148889 (Наталія)

+ 34644165048 (Саша)

+ 34602490774 (Настя)

+ 34612541420 (Люся)

+ 346335966899 (Роман)

+ 34658925877 (Юлія)

+ 34650496803 (Вікторія)

+ 34640239800 (Соломія)

А якщо їхати своїм транспортом?

Для переміщення на авто по всій території ЄС потрібна зелена карта. Ті, хто не встиг оформити страховку в Україні, можуть купити її онлайн.

Машину на українських номерах обов'язково потрібно буде поставити на облік в Іспанії.

Пам'ятайте, що в більшості населених пунктів Іспанії, вуличні парковки платні. Орієнтуйтеся на колір розмітки:

зелена - платна парковка, шукайте поруч паркомат

жовта - стоянка заборонена

біла - безкоштовна парковка, частіше зустрічається в невеликих населених пунктах

напис RESIDENTES - місця виключно для місцевих жителів.

Де шукати житло в Іспанії

Самостійно знайти платне житло можна спробувати на таких сайтах:

airbnb.es

apartmentbarcelonarentals.com

barcelonacheckin.com

enalquiler.com

habitaclia.com

pisos.com

badi.com

idealista.com

fotocasa.es

Разом з тим багато пропозицій також від волонтерів та місцевих жителів, які готові прихистити українців на безоплатній основі. Вони розміщені, зокрема, на платформах Прихисток, EU4UA або Shelter for Ukraine.

Також всі українці, які прибувають до Іспанії, можуть розраховувати на місце в Центрах прийому біженців.

Як знайти роботу в Іспанії?

На сьогодні в Іспанії особи без громадянства не можуть отримати дозволу на роботу. Однак, це положення вже незабаром може бути переглянуте для українців, кажуть іспанські активісти. Але це, якщо говорити про офіційне працевлаштування.

У той же час, можна зареєструватися на UA Talents - платформі працевлаштування для українців, які вимушено залишили свої будинки.

Також можна шукати роботу або відповіді на питання щодо працевлаштування в соціальних мережах, зокрема, - у Facebook-спільноті Українці в Іспанії.

Мобільний зв'язок в Іспанії

Українцям, які їдуть до Іспанії, рекомендується в одній з країн ЄС купити європейську SIM-карту (в країнах Європейського Союзу немає роумінгу і діє єдина система тарифів).

Якщо ви в Іспанії, можна розглянути SIM-карти таких мобільних операторів:

Vodafon

LycaMobile

Mundo

Digi

Yolka

simyo.es

Абонентська плата становить близько 10-15 євро на місяць.

З тваринами в Іспанію пустять?

Так. Але якщо у вашого домашнього улюбленця немає чіпа і документів, обов'язково відразу ж після того, як ви перетнули кордон України в одній з прикордонних країн, знайдіть ветеринарну клініку і зробіть чіпування тварині.

Це дуже важливо для переміщення між країнами ЄС.

До слова, в Польщі в багатьох клініках тварин чіпують безкоштовно, ще й забезпечують кормом і переноскою.

У самій Іспанії, якщо, наприклад, вас не хочуть або не можуть поселити з твариною, то її можна тимчасово віддати в притулок. Волонтери кажуть, що в Барселоні притулки готові залишити вашого домашнього улюбленця на деякий час, але просять звертатися за 2-3 дні, щоб вони знайшли місце для нього.

Притулки для домашніх тварин можна знайти в Google за запитом fundacion de ayuda animales + місто, в якому плануєте перебувати.

Ще трохи важливої інформації

Всі українські біженці в Іспанії отримують документи зі статусом тимчасовий захист, а не біженство. Подавати заяву потрібно особисто у відділенні Національної поліції (Dirección General de la Policía o comisarías de la policía que se determinen) або в спеціальних приймальних пунктах (centros de acogida, recepción y derivación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).

Подача заяви дозволяє перебувати на території Іспанії і отримувати соціальну допомогу.

З 10 березня на всій території Іспанії відкрита цілодобова гаряча лінія для українців: +34910474444 (дзвінки приймають українською мовою).

Корисні посилання для українців, які їдуть до Іспанії:

Інформаційна допомога українцям у Барселоні в Telegram

Координація допомоги українцям - UkrHelp

Допомога українцям в Іспанії - ucranianos.es

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