Український "Гранд-каньйон": Херсонська область дивує туристів незвичними об’єктами

Осінь - чудовий час відправитися на Херсонщину, щоб побачити найкрасивіші місця регіону.

Ведучі та тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько зняли дві яскраві серії в Херсонській області. Спеціально для РБК-Україна вони розповіли про свій маршрут і враження від подорожі.

Почати подорож Оля і Макс рекомендують з Хабловского заднього маяка - самого "инстаграмного" маяка України. Особливість його в тому, що стоїть він у полі, води і близько не видно. А все тому, що він входить в систему 3 маяків, два інших маяка знаходяться як раз таки на березі та у воді. Дорога до Хабловскому заднього маяка - це ще випробування, діляться блогери, але фотографії цього варті.

Херсонський "Гранд каньйон"

"Взагалі у цього місця кілька назв: херсонські гори, балки Байдыха, станіславські гори. Його схили над Дніпровським лиманом незвичайної рваною форми. Враження, що Годзілла по краю схилу походив", - каже Оля.

Фото: Херсонські гори (khers-on.com)

За її словами, це відмінне місце, щоб зустріти захід. Також тут можна поплавати на байдарках і подивитися на схили з води.

"Це незабутнє видовище!", - зазначає мандрівниця.

Відео: Що подивитися в Херсонській області (Youtube.com/Узол і Манько)

Аджигольський маяк

Цей маяк стоїть посеред води на штучному острові. Його називають найкрасивішим маяком України з-за його ажурної форми.

Фото: Аджигольський маяк (pinterest.com)

Маяк коштує 1,5 кілометра від берега, тому побачити його у всій красі реально тільки з води. Зробити це можна, замовивши водну екскурсії на катері за 150 гривень. На маяк навіть можна піднятися.

"Ми на сам маяк не потрапили, тому що його в період наших зйомок фарбували, але сказали, що відкриють вихід на оглядовий майданчик з середини вересня", ділиться Макс.

Фото: Аджигольський маяк розташовується неподалік від берега (pinterest.com)

Олешківські піски

Це українська пустеля, точніше напівпустеля.

Дуже незвичні й дивні види для України, кажуть РБК-Україна тревел-блогери.

Фото: Незвичайні ландшафти Алешковских пісків (24tv.ua)

"Тут немає величезних барханів і тут багато рослинності, в тому числі "червонокнижної". А соснові оазиси взагалі ламають уявлення про пустелі. Але місцями є чітке уявлення, що ти в пустелі і фото на тлі нескінченних пісків теж можна зробити відмінні. Але обов'язково візьміть запас води, пісок нагрівається до 70 градусів і є відчуття, що ти потрапив в духовку", - радять Макс і Оля.

Нагадаємо, раніше ми писали про унікальному селі в Карпатах, яке дивує давніми австрійськими віллами.

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