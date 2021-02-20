Українські туристи постраждали в Єгипті: стали відомі нові деталі події

Українці напередодні купили екскурсію в інтернеті, а не у туроператора

В Єгипті сталося ДТП з українськими туристами. У п'ятницю, 19 лютого, на трасі Шарм-ель-Шейх-Каїр екскурсійний автобус потрапив в аварію. На той момент в ньому знаходилося близько 60 осіб з різних країн. У тому числі – і українці.

Пізніше у Посольстві України в Єгипті повідомили деталі про ДТП. Стало відомо про трьох постраждалих громадян України. Троє отримали травми: одна людина – важку: перелом хребта.

Як повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" посол України в Єгипті Євген Нікітенко, аварія сталася близько 6 ранку 19 лютого. Імовірно, через те, що водій автобуса не впорався з керуванням.

"Швидше за все, водій автобуса не впорався з керуванням. Також іноді буває, що водії недосипають, мало сплять. Можливо, це було причиною", - сказав Євген Нікітенко.

Фото: Поліція в Єгипті (Getty Inages)

За його словами, один з туристів у цьому ДТП отримав важку травму, а двоє інших українців - легші травми.

Чи покриє страховка лікування?

У деяких страхових компаніях заявляють, що покриття лікування українців у Єгипті безпосередньо залежатиме від того, яка саме екскурсія була куплена. Поки відомо, що вони купили поїздку не у свого туроператора.

"З одного боку, екскурсії від туроператора можуть бути трохи дорожчими, а з іншого – купівля поїздок у неперевірених компаній вже на місці може потягти за собою непередбачувані витрати, якщо відбувається якась неприємна ситуація. Деякі екскурсії в Єгипті продають неофіційні гіди, які не пропонують ніякої страховки. Але в цьому випадку все ж варто дочекатися офіційних висновків", - говорить РБК-Україна турагент Любов Чернега.

"Я поки не бачу інформації від асистансу, що там є наші клієнти. Але це, безумовно, страховий випадок і якщо хтось із наших постраждав, то лікування ми оплатимо", – заявляє в коментарі профільному виданню Turprofi голова правління ЕТС Мирослав Бойчин.

Він пояснив, що це не екстремальний туризм, а поїздка на звичайну екскурсію (для заняття екстремальними видами спорту та іншими подібними активностями туристам зазвичай рекомендують придбати окремий вид страхування – ред).

Фото: Де варто купувати екскурсії під час відпустки? (booking.com)

"Хоча я знаю, що іноді туркомпанії спеціально пишуть в пам'ятці, що якщо екскурсія куплена не у них, то страховка не діє. Але вважаю, що це не зовсім справедливо", - зазначив експерт.

Хірург виїхав з Каїра для термінової операції постраждалої

"В автобусі перебували туристи, застраховані ВУСО. П'ятеро з них постраждали, - повідомила Turprofi.com.ua директор департаменту андеррайтингу та врегулювання особистих видів страхування компанії ВУСО Світлана Дяченко.

"У трьох застрахованих виявлені травми легкого ступеня (забої, травми голови), в однієї туристки – травми середнього ступеня тяжкості й одна жінка постраждала дуже серйозно: лікарі поставили діагноз "перелом хребта", - розповіла вона.

Наразі з Каїра виїхав хірург для проведення термінової операції постраждалої.

"Двох туристів відпустили з лікарні після надання свідчень поліції. Троє перебувають у лікарні. Ми прийняли дані випадки як страхові події та надаємо всю необхідну допомогу", - додала Світлана Дяченко.

За словами представника страхової, постраждалі в ДТП туристи напередодні купили екскурсію в інтернеті.

"У деяких договорах дійсно є уточнення, що екскурсія має бути куплена у туроператора. Це зроблено для того, щоб захистити застрахованих від небезпеки отримати неякісні послуги, які можуть призвести іноді до трагічних наслідків", - додає Світлана Дяченко.

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