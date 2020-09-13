Українська "Швейцарія": Рівненська область дивує унікальними об'єктами

Фото: Кар'єр з блакитною водою на Базальтових стовпах (Макс Узол і Оля Манько)

Рівненська область вразила блогерів-мандрівників

Ведучі та тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько знайшли унікальні місця Рівненщини та здивувалися, наскільки там багато маловідомих, але водночас цікавих для туристів місць. Враженнями від своїх подорожей вони поділилися з РБК-Україна.

"Дуже несподівано було побачити Рівненщину такою: з красивою природою, річками, кар'єрами з блакитною водою, садибами та старовинними костьолами в глухих селах. Багато хто навіть не знає про існування таких місць у нашій країні. Вважаємо, що про них треба розповідати", - ділиться враженнями пара.

Відео: Подорож у Рівненську область (Youtube.com/Узол і Манько)

Заказник "Соколині гори"

"Соколині гори" - мальовничий ландшафтний заказник на Рівненщині. Знаходиться недалеко від сіл Губків і Маринин. Це місце гніздування соколів: саме від цих птахів і походить назва унікальної місцевості.

Часто за ландшафти неймовірної краси цей заказник називають "Надслучанською Швейцарією".

Це місце з неймовірною природою та історією, розповідають блогери.

Фото: Заказник "Соколині гори" (надано блогерами)

"Ми взяли тур на катамарані, щоб побачити найкрасивіші місця заказника уздовж річки Случ. Туристам радимо робити так само, адже на катамарані набагато комфортніше пересуватися, тому що дорога до "Соколиних гір" просто жахлива (але нам підписники писали, що дорогу туди вже роблять). Річка Случ в районі заказника дуже мальовнича, особливо коли справа і зліва височать красиві скелясто-зелені береги", - ділиться Ольга.

Макс і Оля кажуть, що це місце ідеально підійде для відпочинку на природі, якщо ви вже дослідили Київську область і хочете отримати нові враження від інших регіонів України.

Блогери також радять зробити зупинку біля Княжої гори, звідки відкривається фантастична панорама на річку Случ. І іншу зупинку - біля руїн Губківського замку, де теж відмінний вид на довколишні пейзажі.

Палац Яна Стецького в селі Великі Межирічі

У селі Великі Межиричі Корецького району можна побачити одну з яскравих пам'яток цієї місцевості – палац міського старости Яна Стецького. Палац було зведено у 1789-1793 роках за проектом архітектора Доменіко Мерліні.

Раніше у цій помпезній будівлі розташовувалася школа-інтернат, але сьогодні палац знаходиться в аварійному стані, тому дітей переселили у сусідню будівлю. Проте цей палац зараз - дуже цікава туристична локація.

Фото: Покинутий палац Яна Стецького колись був величною будівлею (надано блогерами)

"Взагалі у цього палацу цікава історія. Граф виграв його в карти, і дуже пишався своїм житлом, тому частенько влаштовував бали та світські тусовки. Але про це місце знають далеко не всі, і зараз же сюди заїжджають лише рідкісні туристи. Але вони дарма оминають це місце", - каже Макс.

Також пара відвідала костел святого Антонія, який знаходиться недалеко від палацу.

"Якщо чесно, ми були шоковані, побачивши, що в глухому селі є храм такого масштабу і краси. Костел на цю мить покинутий і закритий, але одним оком можна зазирнути у дверну щілину, щоб побачити, який він всередині", - ділиться Макс.

Фото: Руїни Губківського замку (Макс Узол і Оля Манько)

Базальтові стовпи: незвичний пам'ятник природи

Це геологічні породи у формі стовпів на Рівненщині - пам'ятник природи місцевого значення. Знаходяться у Костопільському районі неподалік від села Базальтове.

Село відоме тим, що тут добувають той самий базальт, з якого роблять бруківку, пам'ятники та навіть деякі елементи костюмів космонавтів, розповідає пара.

Тут є кілька кар'єрів. Один з них, закинутий, став улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів.

Фото: Рівненська область дивують незвичайними природними утвореннями - базальтовими стовпами (колаж РБК-Україна)

"Тут є гарні базальтові стовпи, де можна зробити дуже "инстаграмные" фото, по-друге, кар'єр затопило і на його місці утворилося озеро з водою дуже красивого блакитного кольору, А по-третє, посеред кар'єра є острів у формі серця, який прозвали "Островом кохання", - кажуть блогери.

Макс і Оля зауважують, що місцеві обожнюють влаштовувати пікніки на березі кар'єру, купатися у блакитній воді й допливати до острова на матраці.

Рівненська область має багато цікавих місць, про які навіть не чули туристи. Пара радить неодмінно побувати в цьому регіоні, щоб провести тут як мінімум один вікенд, і тоді яскраві враження вам будуть гарантовані.

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