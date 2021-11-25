В Україні з'явиться національний авіаперевізник UNA. Що про нього відомо

У четвер, 25 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром в країні з'явиться нова державна авіакомпанія. Перевізника планують назвати "Українські національні авіалінії "(UNA). Про це він заявив під час форуму "велике будівництво: Авіація. Туризм", повідомляє РБК-Україна.



"Сьогодні офіційно розпочато створення українського національного авіаперевізника. Ми готові інвестувати в повітряний флот, навантажувати українських виробників і залучати світових лідерів до об'єднаних проектів в авіабудуванні. Ми підтверджуємо економічну доцільність проекту національного перевізника від наших французьких консультантів", - зазначив президент.

Він додав, що створення державного авіаперевізника - це не тільки питання збільшення авіаперевезень, а й "питання статусу, іміджу, престижу нашої держави". Глава держави зазначив, що національний авіаперевізник буде незалежним від будь-яких груп та впливів.

Навіщо створюють національну авіакомпанію

Авіаційна галузь України є ринком зайнятості для 144 тисяч людей, а його частка ВВП становить 1,4 млрд доларів. Також Україна є однією з семи держав світу, де є повний замкнутий цикл авіаційного виробництва: це високі технології, робочі місця та імідж України за кордоном, зазначив в ході форуму радник міністра інфраструктури України Олександр Грибан.

За його словами, майже 40 підприємств авіаційної галузі, що працюють в Україні, за останні 10 років згенерували понад 12 млрд доларів валового доходу. З них близько 3 млрд пішло до держбюджету у вигляді податків.

Фото: В Україні хочуть розвивати сполучення між ключовими містами країни (unsplashas.com/him-d-silva)

"Плани на створення національного перевізника є частиною економічної політики країни на 2022-24 роки та частиною державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки. Крім створення національного авіаперевізника, планують посилити підтримку вантажного літакобудування та створення європейського хабу для модернізації літаків", — зазначив радник міністра.

Цілі, які ставить Україна створенням національного перевізника:

Забезпечити доступні та комфортні перельоти між українськими містами;

Сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень;

Дати ще один імпульс розвитку туризму.

Очікується, що дивіденди від цього зможуть отримати й українські аеропорти, які несуть істотні збитки через пандемію.

Закуповувати літаки будуть у компанії Airbus

На цю мить відомо, що авіакомпанію створять "з нуля" - для неї будуть закуповувати нові літаки. Також очікується, що компанія здійснюватиме перельоти насамперед між великими містами України.

"Національний авіаперевізник вже на старті, і ми вже маємо конкретні шляхи та рішення", - сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Під час Форуму міністерство підписало меморандум про взаєморозуміння з авіабудівною компанією Airbus. Він передбачає закупівлю літаків для національної авіакомпанії.

"Документ визначає алгоритм подальшої співпраці держав в рамках створення національного авіаперевізника, включаючи, але не обмежуючись придбанням повітряних суден",- йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

"В Україні великий потенціал для туризму і бізнесу. Також ми виразно бачимо потенціал для створення національного авіаперевізника. Ми розуміємо, що можливість створити його "з нуля" була правильним. Створюючи його з нуля, ви зможете інвестувати відразу в кращі технології, в кращий авіаційний флот, який буде залишати менше вуглецевого сліду, а значить, буде кращим для навколишнього середовища", - зазначив віце-президент компанії Airbus в Європі та Центральній Азії Кімон Сотиропулос.

Фото: Підписання меморандуму з Airbus (president.gov.ua)

Варто відзначити, ще навесні минулого 2020 року Володимир Зеленський обіцяв, що національну авіакомпанію обслуговуватимуть літаки українського виробництва. Передбачалося, що будуть використовувати літаки, випущені держпідприємством "Антонов".

Запит на низькі ціни. Яким хочуть бачити національного перевізника українці

Перед стартом роботи над створенням національного авіаперевізника французька компанія провела з ініціативи України дослідження про те, чи є потенціал і доцільність у його запуску.

"У сфері української цивільної авіації є простір для зростання ринку. Ми бачимо, що кількість пасажиромісць на кількість населення в Україні становить всього 0,5. Тому посилення взаємин між Україною та ЄС буде набагато інтенсивніше після підписання договору "про відкрите небо". До того ж авіаційні перевезення по всьому світу швидко відновлюються, хоча вони були знижені практично до 90% на початку 2020-го", - сказав після підписання меморандуму старший консультант французької консалтингової компанії Aerogastion Патріс Фасьє.

Фото: Серед українців спостерігається запит на бюджетні перельоти та зручний графік рейсів (facebook.com/airportboryspil)

Згідно з висновками дослідження, яке проводила компанія, пасажири в Україні від національного перевізника чекають три головні чинники:

Вигідна цінова політика, точний і зручний графік рейсів літаків, щоб співвідношення "ціна-якість" було оптимальним; Поліпшення локальних економік - запуск нових маршрутів між ключовими містами та Києвом, і паралельно - розвиток туристичної інфраструктури на місцях; Розвиток Києва як національного аэрохабу. Цього, за словами представника компанії, можна досягти шляхом спільної співпраці нового національного авіаперевізника з аеропортом "Бориспіль".

"За нашими прогнозами, до 2035 року обсяг пасажироперевезень в Україні подвоїться і зросте до 32 мільйонів людей, тому буде достатньо можливостей для конкуренції між усіма авіакомпаніями", — зазначив консультант компанії.

За його словами, маючи національного перевізника, Україна буде більш економічно стійка в період криз, таких як криза через пандемію.

Втім, за якими саме напрямками літатимуть літаки і які будуть ціни на квитки, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому люди в різних країнах відмовляються від перельотів на користь іншого транспорту.

Також повідомлялося, що авіаперельоти в Україні можуть подешевшати.