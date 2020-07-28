ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні відкриваються дитячі табори: як дитині влітку відпочити безпечно

Вівторок 28 липня 2020 16:22
В Україні відкриваються дитячі табори: як дитині влітку відпочити безпечно
Фото: Дитячий відпочинок влітку (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Що потрібно знати перед відправкою дітей на літній відпочинок

1 серпня в Україні почнуть відкриватися дитячі табори. Але тільки частково: їх роботу дозволять, якщо той чи інший регіон потрапив у список "зеленої" та "жовтої" зон. В регіонах "помаранчевої" і "червоної" зон табори поки відкриватися не будуть. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу у Києві.

В рамках карантинних обмежень області України будуть поділені на різні зони. Регіон може перейти в іншу зону, якщо протягом п'яти днів поспіль не зростає хоча б один з показників по захворюваності. Раніше в МОЗ детально розповіли, як поділять області на різні зони під час карантину.

Вже зараз багато батьків думають над тим, як і де дитині влітку відпочити безпечно. Ми попросили експерта розповісти, про що треба пам'ятати батькам перед вибором табору для дитини.

В які табори можна відправляти дітей вже зараз?

В умовах карантину багато таборів закриті, але деякі працюють, каже експерт у сфері дитячого освіти Ірина Зарецька-Котруце.

Згідно з вимогами держави, невеликі приватні табори, де цього літа одночасно перебуває від 50 до 100 дітей, працюють в рамках закону, цілком вписуючись в нові стандарти та реалії дитячого відпочинку. У такі табори можна відправляти дітей, каже Ірина.

Але, за її словами, перед замовленням відпочинку для дитини потрібно уточнити у співробітників таборів кілька важливих моментів. На прохання РБК-Україна вона радить, на що звернути увагу під час вибору дитячого табору.

В Україні відкриваються дитячі табори: як дитині влітку відпочити безпечноФото: Варто заздалегідь подумати, як дитині під час карантину відпочити безпечно (pixabay.com)

Спочатку батькам потрібно визначитися, який це буде відпочинок - туристична поїздка, міський табір або інший вид перебування. Після цього треба вибрати мету поїздки та види активностей: спортивний табір, з ухилом на іноземні мови, театральний і так далі. Після цього варто вже безпосередньо в розмові з менеджерами таборів поставити кілька важливих питань.

"Треба запитати, чи оснащені спеціальні зони дезінфікуючим гелем, чи є в таборі інформаційні таблички, де написані правила користування засобами захисту і правила поведінки. Також - чи проживає персонал на території табору, щоб мінімізувати контакти з зовнішнім світом", - радить вона.

Як безпечно доїхати до місця відпочинку

"Зараз краще відвозити дітей на локацію самостійно", - радить Ірина Зарецька-Котруце. Якщо такої можливості немає, слід переконатися, що переїзд дітей буде відбуватися за всіма вимогами закону.

Треба уточнити, чи проводять температурний скринінг дітей та персоналу, як часто проводять дезінфекцію транспорту до і після поїздки, чи супроводжує дітей під час поїздки медсестра.

Правила безпечного відпочинку в таборі

Батькам треба звернути увагу й на те, щоб програма табору була адаптована до умов пандемії нового коронавірусу.

На практиці це означає, що у групах має бути невелика кількість дітей. Бажано також, щоб було більше активностей на свіжому повітрі, ніж у приміщеннях.

Крім того, в таборах обов'язково мають проводити вологе прибирання, дезінфекцію всіх приміщень і поверхонь кілька разів на день. Добре, якщо в таборі також буде знаходитися свій медпункт. Також бажано, щоб там були маски й інші засоби захисту, підкреслює фахівець.

В Україні відкриваються дитячі табори: як дитині влітку відпочити безпечноФото: Що потрібно знати про літній відпочинок дитини в таборі під час пандемії (інфографіка travel.rbc.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали, куди відправити дитину на літній відпочинок влітку під час карантину і скільки це коштує.

Також повідомлялося, чи варто брати квитки на літак до Італії під час карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News

карантинпреступленияотдыхканикулылагерь
Точки зору
Володимир Біленький
"Відпустки не побачимо?": коли українці зможуть поїхати на море в Грецію, Іспанію чи Італію
Володимир Біленький
авіаблогер, співзасновник Travelbans.org
Вадим Івлєв
На край землі: важкодоступні острови, Океанія і Антарктика очима українця
Вадим Івлєв
мандрівник
Юрій Трегубенко
Свіже повітря й бурхливі річки: як закохатися у рафтинг раз і назавжди
Юрій Трегубенко
рафтинг-гід
Олег Васильєв
Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристів
Олег Васильєв
автор влогу "Железные магистрали"
Анжела Савченко
Хіт літнього сезону: кращі місця для сплаву на байдарках в Україні
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Марія Дмитрієва
Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з Албанії
Марія Дмитрієва
менеджер по роботі з агентствами туроператора Join UP!
Станіслав Околот
Без турагентів та посередників: як самому спланувати подорож
Станіслав Околот
CEO туристичного додатку WalQlike
Євгенія Максимова
Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центром
Євгенія Максимова
гід по Києву, перекладач
Ігор Чава
Дрогобич, Борислав, Нагуєвичі - локації для нових вражень
Ігор Чава
аналітик у Агенції Туристичних Ініцатив
Ігор Кучер
Поїздка в Ісландію під час COVID-19: що потрібно знати туристам
Ігор Кучер
директор туристичного оператору Nordic Travel
Людмила Собко
Трійка українських вин, які варто спробувати під час подорожі
Людмила Собко
Сомельє, гід по Києву екскурсійного агентства KievinColours
Альона Барчук
Албанія відкрита для українців: чим зайнятися та що подивитися
Альона Барчук
керівник напрямку Албанія туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Мальовнича Чернігівщина: з чого почати знайомство з регіоном
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Наталія Хватова
В нових умовах: правила перебування в готелях Туреччини цього літа
Наталія Хватова
фахівець з індивідуального туризму, турфірма "Караван Люкс Тур"
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся