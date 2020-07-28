В Україні відкриваються дитячі табори: як дитині влітку відпочити безпечно

Фото: Дитячий відпочинок влітку (pixabay.com)

Що потрібно знати перед відправкою дітей на літній відпочинок

1 серпня в Україні почнуть відкриватися дитячі табори. Але тільки частково: їх роботу дозволять, якщо той чи інший регіон потрапив у список "зеленої" та "жовтої" зон. В регіонах "помаранчевої" і "червоної" зон табори поки відкриватися не будуть. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу у Києві.

В рамках карантинних обмежень області України будуть поділені на різні зони. Регіон може перейти в іншу зону, якщо протягом п'яти днів поспіль не зростає хоча б один з показників по захворюваності. Раніше в МОЗ детально розповіли, як поділять області на різні зони під час карантину.

Вже зараз багато батьків думають над тим, як і де дитині влітку відпочити безпечно. Ми попросили експерта розповісти, про що треба пам'ятати батькам перед вибором табору для дитини.

В які табори можна відправляти дітей вже зараз?

В умовах карантину багато таборів закриті, але деякі працюють, каже експерт у сфері дитячого освіти Ірина Зарецька-Котруце.

Згідно з вимогами держави, невеликі приватні табори, де цього літа одночасно перебуває від 50 до 100 дітей, працюють в рамках закону, цілком вписуючись в нові стандарти та реалії дитячого відпочинку. У такі табори можна відправляти дітей, каже Ірина.

Але, за її словами, перед замовленням відпочинку для дитини потрібно уточнити у співробітників таборів кілька важливих моментів. На прохання РБК-Україна вона радить, на що звернути увагу під час вибору дитячого табору.

Фото: Варто заздалегідь подумати, як дитині під час карантину відпочити безпечно (pixabay.com)

Спочатку батькам потрібно визначитися, який це буде відпочинок - туристична поїздка, міський табір або інший вид перебування. Після цього треба вибрати мету поїздки та види активностей: спортивний табір, з ухилом на іноземні мови, театральний і так далі. Після цього варто вже безпосередньо в розмові з менеджерами таборів поставити кілька важливих питань.

"Треба запитати, чи оснащені спеціальні зони дезінфікуючим гелем, чи є в таборі інформаційні таблички, де написані правила користування засобами захисту і правила поведінки. Також - чи проживає персонал на території табору, щоб мінімізувати контакти з зовнішнім світом", - радить вона.

Як безпечно доїхати до місця відпочинку

"Зараз краще відвозити дітей на локацію самостійно", - радить Ірина Зарецька-Котруце. Якщо такої можливості немає, слід переконатися, що переїзд дітей буде відбуватися за всіма вимогами закону.

Треба уточнити, чи проводять температурний скринінг дітей та персоналу, як часто проводять дезінфекцію транспорту до і після поїздки, чи супроводжує дітей під час поїздки медсестра.

Правила безпечного відпочинку в таборі

Батькам треба звернути увагу й на те, щоб програма табору була адаптована до умов пандемії нового коронавірусу.

На практиці це означає, що у групах має бути невелика кількість дітей. Бажано також, щоб було більше активностей на свіжому повітрі, ніж у приміщеннях.

Крім того, в таборах обов'язково мають проводити вологе прибирання, дезінфекцію всіх приміщень і поверхонь кілька разів на день. Добре, якщо в таборі також буде знаходитися свій медпункт. Також бажано, щоб там були маски й інші засоби захисту, підкреслює фахівець.

Фото: Що потрібно знати про літній відпочинок дитини в таборі під час пандемії (інфографіка travel.rbc.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали, куди відправити дитину на літній відпочинок влітку під час карантину і скільки це коштує.

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