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В Украине открываются детские лагеря: как ребенку летом отдохнуть безопасно

Вторник 28 июля 2020 16:15
В Украине открываются детские лагеря: как ребенку летом отдохнуть безопасно
Фото: Детский отдых летом (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Что нужно знать перед отправкой детей на летний отдых

1 августа в Украине начнут открываться детские лагеря. Но только частично: их работу разрешат, если тот или иной регион попал в список "зеленой" и "желтой" зон. В регионах "оранжевой" и "красной" зон лагеря пока открываться не будут. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в Киеве.

В рамках карантинных ограничений области Украины будут поделены на разные зоны. Регион может перейти в другую зону, если на протяжении пяти дней подряд не растет хотя бы один из показателей по заболеваемости. Ранее в Минздраве детально рассказали, как поделят области на разные зоны во время карантина.

Уже сейчас многие родители думают над тем, как и где ребенку летом отдохнуть безопасно. Мы попросили эксперта рассказать, о чем надо помнить родителям перед выбором лагеря для ребенка.

В какие лагеря можно отправлять ребенка уже сейчас?

В условиях карантина многие лагеря закрыты, но некоторые работают, говорит эксперт в сфере детского образования Ирина Зарецкая-Котруце.

Согласно требованиям государства, небольшие частные лагеря, где этим летом одновременно находится от 50 до 100 детей, работают в рамках закона, вполне вписываясь в новые стандарты и реалии детского отдыха. В такие лагеря можно отправлять детей, говорит Ирина.

Но, по ее словам, перед заказом отдыха для ребенка нужно уточнить у сотрудников лагерей несколько важных моментов. По просьбе РБК-Украина она советует, на что обратить внимание во время выбора детского лагеря.

В Украине открываются детские лагеря: как ребенку летом отдохнуть безопасноФото: Стоит заранее подумать, как ребенку во время карантина отдохнуть безопасно (pixabay.com)

Сначала родителям нужно определиться, какой это будет отдых - туристическая поездка, городской лагерь или другой вид пребывания. После этого надо выбрать цель поездки и виды активностей: спортивный лагерь, с уклоном на иностранные языки, театральный и так далее. После этого стоит уже непосредственно в разговоре с менеджерами лагерей задать несколько важных вопросов.

"Надо спросить, оснащены ли специальные зоны дезинфицирующим гелем, есть ли в лагере информационные таблички, где написаны правила пользования средствами защиты и правила поведения. Также - проживает ли персонал на территории лагеря, чтобы минимизировать контакты с внешним миром", - советует она.

Как безопасно доехать к месту отдыха

"Сейчас лучше отвозить детей на локацию самостоятельно", - советует Ирина Зарецкая-Котруце. Если такой возможности нет, следует убедиться, что переезд детей будет происходить по всем требованиям закона.

Надо уточнить, проводят ли температурный скрининг детей и персонала, как часто проводят дезинфекцию транспорта до и после поездки, сопровождает ли детей во время поездки медсестра.

Правила безопасного отдыха в лагере

Родителям надо обратить внимание и на то, чтобы программа лагеря была адаптирована к условиям пандемии нового коронавируса.

На практике это значит, что в группах должно быть небольшое количество детей. Желательно также, чтобы было больше активностей на свежем воздухе, чем в помещениях.

Кроме того, в лагерях обязательно должны проводить влажную уборку, дезинфекция всех помещений и поверхностей несколько раз в день. Хорошо, если в лагере также будет находиться свой медпункт. Также желательно, чтобы там были маски и другие средства защиты, подчеркивает специалист.

В Украине открываются детские лагеря: как ребенку летом отдохнуть безопасноФото: Что нужно знать о летнем отдыхе ребенка в лагере во время пандемии (инфографика travel.rbc.ua)

Напомним, ранее мы писали, куда отправить ребенка на летний отдых летом во время карантина и сколько это стоит.

Также сообщалось, стоит ли брать билеты на самолет в Италию во время карантина.

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