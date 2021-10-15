Під загрозою зникнення. У Єгипті популярні туристичні локації знаходяться в небезпеці: в чому причина

Коралові рифи зникають через зміни клімату та туристичну діяльність

Коралові рифи, які за їх багате біорізноманіття часто називають "тропічними океанськими лісами", знаходяться під загрозою, оскільки підвищення температури моря і закислення викликають катастрофічні явища "знебарвлення". Про це йдеться у публікації видання Africanews.

Стоячи на човні, що погойдується в Червоному морі, єгипетський інструктор з дайвінгу Мохамед Абдельазіз спостерігає, як туристи пірнають з маскою і трубкою серед яскраво розфарбованих коралів - дива природи, яке зараз знаходиться під загрозою через зміну клімату.

"Якщо вони зникнуть, ми зникнемо з ними", - говорить він журналісту видання про багату екосистему, яку цінують любителі дайвінгу в усьому світі. Подивитися на красиві природні утворення в тутешніх морських надрах моря щорічно їдуть безліч туристів, приносячи суттєві доходи економіці країни.

Чим цінні коралові рифи й чому вони можуть зникнути у Червоному морі

У період з 2009 по 2018 рік через глобальне потепління зникли 14% коралових рифів світу, йдеться в новому найбільшому дослідженні від глобальної мережі моніторингу коралових рифів.

Деякі дослідження показали, що багато видів коралів у Червоному морі, яке також межує з саудівським півостровом, Суданом і Еритреєю, надзвичайно термостійкі. Але місцеві фахівці кажуть, що вони вже стали свідками їх руйнувань.

"Наслідки глобального потепління розвиваються буквально на наших очах", - говорить Іслам Мохсен, інший місцевий інструктор з дайвінгу в курортному місті Шарм-ель-Шейх.

Коралові рифи покривають лише крихітну частину -0,2% - дна океану. Але водночас вони є домом для принаймні чверті всіх морських тварин і рослин.

Фото: Унікальний підводний світ щорічно приваблює на Червоне море в Єгипті безліч туристів (unsplash.com/nariman-mesharrafa)

Червоне море та Аденська затока вважаються найбільш біологічно різноманітними місцями існування коралових рифів у цій частині планети. За даними міністерства навколишнього середовища Єгипту, Червоне море, на території якого знаходиться понад 5% коралових рифів світу, є домом для 209 видів коралів.

Нове глобальне дослідження показало, що живий твердий кораловий покрив в регіоні коливався протягом останніх десятиліть, але в цілому знизився з 36,1% в 1997 році до 34,3% у 2019 році.

У доповіді говориться, що причини руйнування рифів різняться в залежності від місця їхнього розташування. Але відомо, що серед причин зникнення - туристична діяльність, забудова прибережних районів, стоки й надмірний вилов риби.

У Єгипті були зроблені кроки щодо захисту рифів і морської флори та фауни, які відіграють важливу роль для місцевого туристичного сектора. Єгипетська палата з дайвінгу і водних видів спорту, яка курує 269 дайвінг-центрів і понад 2900 професійних дайверів в країні, вже захистила крихкі ділянки буями, щоб біля рифів не пришвартувалися човни та великі судна.

Фото: Серед причин зникнення коралів у Червоному морі - туристична діяльність, забудова прибережних районів, стоки й надмірні обсяги вилову риби (unsplash.com/nariman-mesharrafa)

Крім того, в деяких районах призупинено заняття дайвінгом для початківців, щоб пошкоджені рифи відновилися. Але найбільша загроза, яку набагато складніше виправити, - це глобальне потепління, уточнює Africa News.

До 90% коралових рифів можуть зникнути до середини століття

Океани поглинають понад 90% надлишкового тепла від викидів парникових газів, захищаючи поверхню суші, але створюючи величезні морські хвилі тепла. Це виштовхує багато видів коралів за межі їх звичних "місць проживання", пояснюють в публікації.

"Коли температура океану підвищується, він поглинає більше вуглекислого газу, що створює вуглекислоту", - говорить консультант зі зміни клімату з Каїра Кетрін Джонс.

"Таким чином, не тільки підвищиться температура, але і зміниться рівень PH, що торкнеться всіх тварин з панцирами. Ми втратимо багато видів дикої природи, і екосистема зміниться таким чином, що торкнеться нас як людей з точки зору ресурсів. А коралові рифи - це місця проживання дитинчат риб і місце, де харчуються більші риби, це важлива частина екосистеми", — пояснює фахівець.

У 2018 році в Шарм-ель-Шейху пройшла конференція агентств організації Об'єднаних Націй, на якій прозвучав заклик до захисту коралових рифів, "поки не стало занадто пізно". Єгипет також планує провести конференцію сторін з питань клімату (COP27) у листопаді наступного року.

Відео: Дайвінг на Червоному морі в Єгипті (youtube.com/Blue World TV)

У доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату є також попередження про те, що до 90% коралових рифів "можуть зникнути до середини століття", навіть якщо підвищення температури стабілізується на рівні нижче 1,5 градуса Цельсія.

Кетрін Джонс попередила, що при нинішньому стані справ зміна клімату його наслідки вже не можна повернути назад: їх можна тільки уповільнити, щоб запобігти ще більш негативним наслідкам.

"Навіть якщо завтра люди повністю зникнуть з землі або ми перестанемо виробляти будь-які викиди, температура буде продовжувати рости сама по собі", - зазначила вона.

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