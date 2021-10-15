Под угрозой исчезновения. В Египте популярные туристические локации находятся в опасности: в чем причина

Коралловые рифы исчезают из-за изменений климата и туристической деятельности

Коралловые рифы, которые за их богатое биоразнообразие часто называют "тропическими океанскими лесами", находятся под угрозой, поскольку повышение температуры моря и закисление вызывают катастрофические явления "обесцвечивания". Об этом идет речь в публикации издания Africanews.

Стоя на лодке, покачивающейся в Красном море, египетский инструктор по дайвингу Мохамед Абдельазиз наблюдает, как туристы ныряют с маской и трубкой среди ярко раскрашенных кораллов - чуда природы, которое сейчас находится под угрозой из-за изменения климата.

"Если они исчезнут, мы исчезнем вместе с ними", — говорит он журналисту издания о кораллах на рифе - богатой экосистеме, которую ценят любители дайвинга во всем мире. Посмотреть на красивые природные образования в здешних морских недрах ежегодно едут множество туристов, принося значительные доходы экономике страны.

Чем ценны коралловые рифы и почему они могут исчезнуть в Красном море

В период с 2009 по 2018 год из-за глобального потепления исчезли 14% коралловых рифов мира, говорится в новом крупнейшем исследовании от Глобальной сети мониторинга коралловых рифов.

Некоторые исследования показали, что многие виды кораллов в Красном море, которое также граничит с Саудовским полуостровом, Суданом и Эритреей, необычайно термостойки. Но местные специалисты говорят, что они уже стали свидетелями их разрушений.

"Последствия глобального потепления развиваются буквально на наших глазах", — говорит Ислам Мохсен, другой местный инструктор по дайвингу в курортном городе Шарм-эль-Шейх.

Коралловые рифы покрывают лишь крошечную часть - 0,2% - дна океана. Но в то же время они являются домом для как минимум четверти всех морских животных и растений.

Фото: Уникальный подводный мир ежегодно привлекает на Красное море в Египте множество туристов (unsplash.com/nariman-mesharrafa)

Красное море и Аденский залив считаются самыми биологически разнообразными местами существования коралловых рифов в этой части планеты. По данным министерства окружающей среды Египта, Красное море, на территории которого находится более 5% коралловых рифов мира, является домом для 209 видов кораллов.

Новое глобальное исследование показало, что живой твердый коралловый покров в регионе колебался в течение последних десятилетий, но в целом снизился с 36,1% в 1997 году до 34,3% в 2019 году.

В докладе говорится, что причины разрушения рифов различаются в зависимости от их местоположения. Но известно, что среди причин исчезновения - туристическая деятельность, застройка прибрежных районов, стоки и чрезмерный вылов рыбы.

В Египте были предприняты шаги по защите рифов и морской флоры и фауны, которые играют важную роль для местного туристического сектора. Египетская палата по дайвингу и водным видам спорта, которая курирует 269 дайвинг-центров и более 2900 профессиональных дайверов в стране, уже защитила хрупкие участки буями, чтобы возле рифов не пришвартовались лодки и крупные судна.

Фото: Среди причин исчезновения кораллов в Красном море - туристическая деятельность, застройка прибрежных районов, стоки и чрезмерные объемы вылова рыбы (unsplash.com/nariman-mesharrafa)

Кроме того, в некоторых районах приостановлены занятия дайвингом для начинающих, чтобы поврежденные рифы восстановились. Но самая большая угроза, которую гораздо сложнее исправить, — это глобальное потепление, уточняет Africa News.

До 90% коралловых рифов могут исчезнуть к середине века

Океаны поглощают более 90% избыточного тепла от выбросов парниковых газов, защищая поверхность суши, но создавая огромные морские волны тепла. Это выталкивает многие виды кораллов за пределы их привычных "мест обитания", поясняют в публикации.

"Когда температура океана повышается, он поглощает больше углекислого газа, что создает углекислоту", — говорит консультант по изменению климата из Каира Кэтрин Джонс.

"Таким образом, не только повысится температура, но и изменится уровень PH, что затронет всех животных с панцирями. Мы потеряем много видов дикой природы, и экосистема изменится таким образом, что затронет нас как людей с точки зрения ресурсов. А коралловые рифы - это места жительства детенышей рыб и место, где питаются более крупные рыбы, это важная часть экосистемы", — поясняет специалист.

В 2018 году в Шарм-эль-Шейхе прошла конференция агентств Организации Объединенных Наций, на которой прозвучал призыв к защите коралловых рифов, "пока не стало слишком поздно". Египет также планирует провести Конференцию сторон по климату (COP27) в ноябре следующего года.

Видео: Дайвинг на Красном море в Египте (youtube.com/Blue World TV)

В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата есть также предупреждение о том, что до 90% коралловых рифов "могут исчезнуть к середине века", даже если повышение температуры стабилизируется на уровне ниже 1,5 градуса Цельсия.

Кэтрин Джонс предупредила, что при нынешнем положении дел изменение климата и его последствия уже нельзя обратить вспять: их можно только замедлить, чтобы предотвратить еще более негативные последствия.

"Даже если завтра люди полностью исчезнут с земли или мы перестанем производить какие-либо выбросы, температура будет продолжать расти сама по себе", — отметила она.

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