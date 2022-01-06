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Понад тисячу польотів 11 днів поспіль. Масові скасування рейсів продовжуються і після свят

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Четвер 06 січня 2022 16:21
Понад тисячу польотів 11 днів поспіль. Масові скасування рейсів продовжуються і після свят Фото: У США зафіксували найбільшу кількість скасування рейсів (unsplash.com/ashim-d-silva)
Автор: Євгенія Тугушева

У США зафіксували найбільшу кількість скасування перельотів з початку пандемії

У США зафіксували найбільшу кількість скасування рейсів з початку пандемії. Так, авіакомпанії скасовують понад 1000 рейсів протягом одинадцяти днів поспіль, пише The Wall Street Journal.

До вечора середи було скасовано майже 1700 рейсів до США.

За даними системи відстеження авіаційних даних FlightAware, до вечора середи авіакомпанії також затримали понад 3900 рейсів. З дня Різдва перевізники скасовували понад 22 000 рейсів.

У 2020 році в авіаційній галузі (спостерігався) жорсткий період з кінця березня до початку травня, коли було скасовано майже третину всіх регулярних рейсів, скасовуючи тисячі рейсів щодня протягом 47 днів поспіль. Перевізники скоротили кількість рейсів через падіння попиту на поїздки та запровадження прикордонних обмежень у перші тижні пандемії у США.

Понад тисячу польотів 11 днів поспіль. Масові скасування рейсів продовжуються і після свят

Понад тисячу польотів 11 днів поспіль. Масові скасування рейсів продовжуються і після свят

Фото: Статистика щодо скасування внутрішніх і міжнародних рейсів у США (скриншот Wall Street Journal/FlightRadar)

Крім цього, в авіаційній галузі протягом кількох місяців зіткнулися з проблемою нестачі персоналу, тоді як споживчий попит різко підвищився.

Завдяки заохочувальним виплатам та скороченому графіку співробітникам допомогли відновити галузі у свята, але потім посилилася ситуація в галузі з появою нового штаму "Омікрон".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Європейська рада з подорожей прогнозує поступове зростання туризму у країнах ЄС.

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