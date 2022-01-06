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Более тысячи полетов 11 дней подряд. Массовые отмены рейсов продолжаются и после праздников

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Четверг 06 января 2022 16:21
Более тысячи полетов 11 дней подряд. Массовые отмены рейсов продолжаются и после праздников Фото: В США зафиксировали самое большое количество отмен рейсов (unsplash.com/ashim-d-silva)
Автор: Евгения Тугушева

В США зафиксировали самое большое количество отмен перелетов с начала пандемии

В США зафиксировали самое большое количество отмен рейсов с начала пандемии. Так, авиакомпании отменяют более 1000 рейсов на протяжении одиннадцати дней подряд, пишет The Wall Street Journal.

К вечеру среды было отменено почти 1700 рейсов в США.

По данным системы отслеживания авиационных данных FlightAware, к вечеру среды авиакомпании также задержали более 3900 рейсов. Со дня Рождества перевозчики отменили более 22 000 рейсов.

В 2020 году в авиационной отрасли (наблюдался) жесткий период с конца марта до начала мая, когда были отменена почти треть всех регулярных рейсов, отменяя тысячи рейсов ежедневно в течение 47 дней подряд. Перевозчики сократили количество рейсов из-за падения спроса на поездки и введения пограничных ограничений в первые недели пандемии в США.

Более тысячи полетов 11 дней подряд. Массовые отмены рейсов продолжаются и после праздников

Фото: Статистика по отменам внутренних и международных рейсов в США (скриншот Wall Street Journal/FlightRadar)

Кроме этого, в авиационной отрасли в течение нескольких месяцев столкнулись с проблемой нехватки персонала, в то время как потребительский спрос резко повысился.

Благодаря поощрительным выплатам и сокращенному графику сотрудникам помогли восстановить отрасли в праздники, но затем усугубилась ситуация в отрасли с появлением нового штамма "Омикрон".

Напомним, ранее мы писали, что Европейский совет по путешествиям прогнозирует постепенный рост туризма в странах ЕС.

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