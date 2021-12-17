Від Туреччини до Грузії. Куди найчастіше літали українці у 2021 році: список країн

У Борисполі назвали найпопулярніші країни подорожей за рік
У аеропорту "Бориспіль" на запит Mintrans склали рейтинг найпопулярніших країн за кількістю здійснених рейсів у 2021 році. Про це йдеться на офіційному сайті профільного видання.
Список країн до яких літали українці, було складено на основі здійснених рейсів та кількості пасажирів у період з січня по листопад 2021 року. Рейтинг найпопулярніших серед українських туристів країн очолила Туреччина. До п’ятірки країн також увійшли Єгипет, Німеччина, ОАЕ та Польща.
Уточнюється, що всього з аеропорту за цей період було здійснено 11 205 рейсів.
Найактивніший пасажирський трафік фіксувався влітку, коли туристи активно літали у відпустки. Зокрема, на зарубіжні морські курорти. Також ріст перельотів було зафіксовано у перші два місяці осені.
Пасажиропотік у червні склав 938 574 осіб, у липні – близько 1,1 млн пасажирів, серпні – 1,2 млн, вересні – 1,1 млн, а у жовтні – трохи понад 1 млн.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки країн можуть відвідувати туристи з українським COVID-сертифікатом.