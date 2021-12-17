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Від Туреччини до Грузії. Куди найчастіше літали українці у 2021 році: список країн

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П'ятниця 17 грудня 2021 12:00
Від Туреччини до Грузії. Куди найчастіше літали українці у 2021 році: список країн Фото: Куди літали українці у 2021 році (колаж РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

У Борисполі назвали найпопулярніші країни подорожей за рік

У аеропорту "Бориспіль" на запит Mintrans склали рейтинг найпопулярніших країн за кількістю здійснених рейсів у 2021 році. Про це йдеться на офіційному сайті профільного видання.

Список країн до яких літали українці, було складено на основі здійснених рейсів та кількості пасажирів у період з січня по листопад 2021 року. Рейтинг найпопулярніших серед українських туристів країн очолила Туреччина. До п’ятірки країн також увійшли Єгипет, Німеччина, ОАЕ та Польща.

Рейтинг найпопулярніших країн 2021 року за версією аеропорту "Бориспіль"

  1. Туреччина – 13 778 рейсів;
  2. Єгипет – 8 175 рейсів;
  3. Німеччина – 3 196 рейсів;
  4. ОАЕ – 2 776 рейсів;
  5. Польща – 2 613 рейсів;
  6. Нідерланди – 1 877 рейсів;
  7. Ізраїль – 1 807 рейсів;
  8. Грузія – 1 740 рейсів;
  9. Італія – 1 660 рейсів;
  10. Греція – 1 463 рейсів.

Уточнюється, що всього з аеропорту за цей період було здійснено 11 205 рейсів.

Найактивніший пасажирський трафік фіксувався влітку, коли туристи активно літали у відпустки. Зокрема, на зарубіжні морські курорти. Також ріст перельотів було зафіксовано у перші два місяці осені.

Пасажиропотік у червні склав 938 574 осіб, у липні – близько 1,1 млн пасажирів, серпні – 1,2 млн, вересні – 1,1 млн, а у жовтні – трохи понад 1 млн.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки країн можуть відвідувати туристи з українським COVID-сертифікатом.

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