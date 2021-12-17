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От Турции до Грузии. Куда чаще всего летали украинцы в 2021 году: список стран

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 12:00
От Турции до Грузии. Куда чаще всего летали украинцы в 2021 году: список стран Фото: Куда летали украинцы в 2021 году (коллаж РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

В Борисполе назвали самые популярные страны путешествий за год

В аэропорту "Борисполь" по запросу Mintrans составили рейтинг самых популярных стран по количеству совершенных рейсов в 2021 году. Об этом сообщается на официальном сайте профильного издания.

Список стран, в которые летали украинцы, был составлен на основе совершенных рейсов и количества пассажиров в период с января по ноябрь 2021 года. Рейтинг популярнейших среди украинских туристов стран возглавила Турция. В пятерку стран также вошли Египет, Германия, ОАЭ и Польша.

Рейтинг самых популярных стран 2021 года по версии аэропорта "Борисполь"

  1. Турция – 13 778 рейсов;
  2. Египет – 8 175 рейсов;
  3. Германия – 3 196 рейсов;
  4. ОАЭ – 2 776 рейсов;
  5. Польша – 2 613 рейсов;
  6. Нидерланды – 1 877 рейсов;
  7. Израиль – 1 807 рейсов;
  8. Грузия – 1 740 рейсов;
  9. Италия – 1 660 рейсов;
  10. Греция – 1463 рейсов.

Уточняется, что всего из аэропорта за этот период было совершено 11 205 рейсов.

Самый активный пассажирский трафик фиксировался летом, когда туристы активно летали в отпуск. В частности, на зарубежные морские курорты. Также рост перелетов был зафиксирован в первые два месяца осени.

Пассажиропоток в июне составил 938 574 человек, в июле – около 1,1 млн пассажиров, августе – 1,2 млн, сентябре – 1,1 млн, а в октябре – чуть более 1 млн.

Ранее мы писали, сколько стран могут посещать туристы с украинским COVID-сертификатом.

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