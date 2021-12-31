У центрі Амстердама закриють усі туристичні магазини: названо причину

На місці локацій для мандрівників з'являться книгарні та тренажерні зали

У центрі Амстердама хочуть закрити сувенірні магазини для того, щоб зменшити кількість туристів та повернути туди місцевих мешканців, пише Dutchreview.com із посиланням на заяву міської ради.

У планах влади закрити комерційні майданчики протягом наступного місяця.

"Власники 167 об'єктів в історичному центрі Амстердаму більше не матимуть змоги перетворювати свої торгові площі на сувенірні магазини, мінісупермаркети, обмінні пункти, банкомати або продовольчі магазини", — йдеться у повідомленні.

Фото: В Амстердамі закриють магазини для туристів (unsplash.com/max-van-den-oetelaar)

На їхньому місці з'являться книгарні та тренажерні зали. Таким чином мерія хоче зробити центр Амстердама більш привабливим для життя місцевих жителів, а не для туристів.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки Київ заробив на туризмі 2021 року.