ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У центрі Амстердама закриють усі туристичні магазини: названо причину

Новость на русском →
П'ятниця 31 грудня 2021 14:22
У центрі Амстердама закриють усі туристичні магазини: названо причину Фото: У центрі Амстердаму хочуть закрити сувенірні магазини (unsplash.com/jmelpri)
Автор: Євгенія Тугушева

На місці локацій для мандрівників з'являться книгарні та тренажерні зали

У центрі Амстердама хочуть закрити сувенірні магазини для того, щоб зменшити кількість туристів та повернути туди місцевих мешканців, пише Dutchreview.com із посиланням на заяву міської ради.

У планах влади закрити комерційні майданчики протягом наступного місяця.

"Власники 167 об'єктів в історичному центрі Амстердаму більше не матимуть змоги перетворювати свої торгові площі на сувенірні магазини, мінісупермаркети, обмінні пункти, банкомати або продовольчі магазини", — йдеться у повідомленні.

У центрі Амстердама закриють усі туристичні магазини: названо причину

Фото: В Амстердамі закриють магазини для туристів (unsplash.com/max-van-den-oetelaar)

На їхньому місці з'являться книгарні та тренажерні зали. Таким чином мерія хоче зробити центр Амстердама більш привабливим для життя місцевих жителів, а не для туристів.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки Київ заробив на туризмі 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Амстердам
Відпочинок в Україні
Точки зору
Мар'яна Олеськів
Відновлення мандрів. Яким видався 2021 рік для туризму в Україні та світі
Мар'яна Олеськів
Голова Державного агентства розвитку туризму
Олексій Бурчевський
Польоти за новими правилами та авіабезвіз. Якими були ключові події українського "неба" у 2021 році
Олексій Бурчевський
адвокат у галузі авіаційного права
Олександра Панамарчук
"Забрали гроші й зникли". Як туристам не стати жертвою шахраїв при купівлі путівок
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Роман Кошмал
"Простіше отримати візу в космос".Всі деталі в'їзду до Таїланду під час пандемії
Роман Кошмал
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору