М'який клімат та нові траси: всі тонкощі відпочинку на молодому гірськолижному курорті Туреччини

Молодий і перспективний. Якби Кайсері вів особистий профіль у соцмережі, це стало б відмінним його описом.

Але ми плануємо розповісти трохи більше. Адже вважаємо кричущою несправедливістю те, що для українського туриста Туреччина більше про "all inclusive", ніж про активний гірськолижний відпочинок. Почнемо з короткого резюме.

Головне, що варто знати туристам про Кайсері

Кайсері - це обласний центр в турецькому регіоні з однойменною назвою. Його "візитна картка", основна визначна пам'ятка й окраса - згаслий вулкан Ерджієс. За останні 10 років його схили сподобалися тисячам європейських туристів. І все не просто так.



По-перше, тут дійсно ідеальний клімат. Місцеві не знають, що таке страшний мороз. І нам це на руку. З листопада по квітень тут всі насолоджуються величезною кількістю снігу і комфортними -5°C.

Фото: Ерджієс, Туреччина (wikimedia.org)

По-друге, тут дуже по-домашньому. Душевні місцеві, невеликі риночки з домашніми стравами й атмосфера неспішності. Тут все йде, як заплановано. Як ви вже здогадалися, місто компактне, тому все - в кроковій доступності. А від аеропорту до центру їхати не більше 15 хвилин.

По-третє, не гірськолижкою єдиною. Не будемо впадати в крайнощі й переказувати довгу і багату історію міста.

Скажемо тільки одне: місто будували араби, хети, греки, римляни та візантійці. Перейменовували турки-сельджуки, і вже сучасні турки наповнили цю місцевість унікальною атмосферою.

І, що важливо і про що ми ще не раз скажемо, - це відносно молодий курорт. Саме тому весь можливий спортивний інвентар та відповідне обладнання виглядає так, ніби щойно з конвеєра. Те саме стосується всієї сфери обслуговування: тут до кожного гостя підходять індивідуально та з душею.



І трохи про цифри:

- 2 години польоту - і ви в аеропорту Кайсері. Ще 15 хвилин - і фотографуєте панорамний вид з вікон свого готельного номера.

До речі, більшість готелів для гірськолижного відпочинку на схилах Ерджієс розташовані в самому Кайсері.

Фото: Фортеця епохи сельджуків в Кайсері (wikimedia.org)

До підніжжя гори регулярно ходить спеціальний готельний трансфер, так що переживати нема чого. Та й після насиченого денного катання можна організувати вечірній шопінг в одному з торгових центрів в місті. Тут дуже хороший цінник на популярні бренди.

- Від самого міста до гірськолижної Ерджієс - близько 20 хвилин на авто.

- Тут розташовані 34 траси різного рівня складності загальною протяжністю 102 кілометра. Буде де розігнатися або навчитися.

- 14 підйомників і 5 ескалаторів. Пропускна здатність - 26 750 осіб на годину, тому жодних черг тут не буде.

- Висота катання - від 2360 до 3346 метрів.

- До речі, тут є 154 снігові гармати. А це значить, що тут протягом всього сезону буде сніг.

Тепер про основні тонкощі подорожі



Покатати на Ерджієс можна і потрібно вже цього сезону. У світлі актуальних світових подій, приємно те, що для перетину турецького кордону ПЛР-тест не потрібен.

А більшість туроператорів пропонує спеціальні умови бронювання і розширений страховий поліс. Цим, до речі, радимо активно користуватися.

Фото: Від міста Кайсері до Ерджієс - близько 20 хвилин на авто (pixabay.com)

Прямі рейси з Києва здійснює українська авіакомпанія SkyUp Airlines. Є можливість безкоштовно провезти гірськолижне спорядження вагою до 23 кг на додачу до основного багажу і ручної поклажі.

Нехай саме цієї зими з вами трапиться снігова Ерджієс. І ми впевнені - ви сподобаєтеся один одному.

Нагадаємо, раніше ми писали про цікаві готелі Єгипту для яскравих фото і повноцінної відпустки.

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