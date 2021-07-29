Тести та самоізоляція повертаються: як тепер пускатимуть в Україну після відпочинку за кордоном

Замість 10-денного карантину можна здати ПЛР-тест

Для мандрівників з-за кордону ускладнили правила в'їзду в Україну, які стосуються і туристів, що відпочивають на зарубіжних курортах. Повернути самоізоляцію для протидії штаму "Дельта" коронавірусу було вирішено на засіданні Кабміну 26 липня.

З 5 серпня більшості пасажирів необхідно буде встановлювати додаток "Вдома", повідомив на своїй сторінці у Facebook голова правління VisitUkraine.today Антон Тараненко.

"Громадяни, які виїхали за кордон до цього часу, зможуть повернутися в Україну за старими правилами", - написав він.

Виняток зроблять вакцинованим громадянам та іноземцям. При чому, українцям достатньо мати довідку про отримання першої дози вакцини від COVID.

Що потрібно знати громадянам України при поверненні додому

Безперешкодно можуть повернутися додому українці за наявності документа про вакцинацію препаратами, дозволеними ВООЗ або довідки "063-0" про те, що була отримана перша доза вакцини.

Це означає, що такими документами необхідно обзавестися у свого сімейного лікаря ще до поїздки. Тому з тих, хто вирушив на відпочинок до 5 серпня і не має на руках потрібних довідок, їх запитувати не будуть.

Фото: Пасажири, що полетіли до 5 серпня, повертаються в Україну без самоізоляції (РБК-Україна)

В іншому випадку - якщо немає вакцинації – при поверненні в Україну потрібно буде встановлювати на мобільний телефон додаток "Вдома". До початку самоізоляції дається 72 години - до 17 червня, коли скасували вимогу самоізоляції, на здачу аналізів давалося 24 години. Сам карантин доведеться відбувати 10 днів.

"Якщо через три доби після приїзду громадянин не зможе пред'явити результат негативного тесту – почнеться режим самоізоляції, який контролює мобільний додаток", - пояснює Тараненко.

Якщо протягом 3 днів людина залишає територію України, тобто їхала транзитом, то самоізоляція не потрібна.

"Також уникнути 10-денної самоізоляції можна, якщо протягом 72 годин з моменту в'їзду пройти ПЛР-тестування або зробити експрес-тест на антиген і отримати негативний результат", - уточнює основне правило експерт.

При цьому, якщо після установки програми тести не були здані, "Вдома" активізується автоматично – на решту 7 днів після в'їзду.

Результати тестів не будуть запитувати у дітей до 12 років. З 12 до 18 років українці повинні надати довідку про результати тесту на COVID, але звільнені від самоізоляції з установкою додатку "Вдома".

Фото: Всі повнолітні без вакцинації повинні завантажити додаток "Вдома" (РБК-Україна)

Правила в'їзду для іноземців в Україну

Для того, що в'їхати на територію України, іноземні громадяни повинні пред'явити страховий поліс. А також один з документів:

- негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до перетину кордону;

- негативний результат експрес-тесту на антиген, зроблений за 72 години до перетину кордону;

- документ про повний курс вакцинації вакцинами, схваленими ВООЗ.

Невакциновані іноземці, як і українці, повинні встановити додаток "Вдома" і здати повторно ПЛР-тест або тест на антиген на території України - протягом 72 годин. Якщо тест не був зроблений - додаток активується через 3 доби і обмежує вільне пересування користувача по країні в наступні 7 днів.

Фото: Здати тести після прибуття можна відразу в аеропорту (РБК-Україна)

Для іноземців з посвідкою на проживання, які не були вакциновані, в'їзд в Україну дозволяється на тих самих умовах, що і для громадян України – без попередніх тестів і страховки, але з подальшою установкою додатка для контролю самоізоляції.

Особливий підхід застосовуватимуть для всіх невакцинованих мандрівників, незалежно від громадянства, які прибувають з Росії та Індії - країн з активним поширенням штаму "Дельта". Якщо українці або іноземці перебували в цих країнах більше 7 днів протягом двох тижнів перед в'їздом в Україну, їм доведеться перебувати на самоізоляції 14 днів без права завершити її достроково.

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