Тести скасовуються. Португалія спрощує правила в'їзду для вакцинованих туристів

Уряд Португалії ухвалив рішення про скасування тестів на коронавірус для вакцинованих туристів після прибуття в країну, повідомляє Reuters.

На цей момент не повідомляється, коли рішення набуде чинності, проте чинні правила були введені до 9 лютого 2022 року.

План, схвалений на засіданні Кабінету Міністрів, відповідає правилам Європейського Союзу.

У заяві уряду йдеться, що негативні тести більше не потрібні для "тих, хто пред'являє цифровий сертифікат ЄС COVID будь-яким із його способів або інший визнаний доказ вакцинації".

На початку січня Португалія послабила деякі COVID-обмеження, у тому числі дозволивши учням повернутися до шкіл та відкривши нічні клуби, але зберегла вимогу негативного тесту для всіх пасажирів, що в'їжджають до країни.

Фото: Уряд Португалії ухвалили рішення про скасування тестів на коронавірус для вакцинованих туристів (unsplash.com/svetlana-gumerova)

Невідомо чи діятимуть ці правила для туристів з України.

Від 1 грудня 2021 року уряд Португалії ухвалив рішення змінити умови в'їзду для українських мандрівників. Тепер при в'їзді потрібні негативний ПЛР-тест або антиген-тест на COVID-19, а також сертифікат про повний курс вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми писали, до яких країн можна їхати з українським COVID-сертифікатом.