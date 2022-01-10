Лише з тестом або сертифікатом. Традиційна Маланка цього року відбудеться у карантинному форматі

У Чернівцях 15 січня о 12:00 на площі Філармонії відбудеться традиційний фестиваль Маланок.Про це повідомляє "Укрінформ".

До участі у конкурсі допускатимуть лише за наявності CОVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту.

"Маланка-фест" відбудеться цієї зими. Безумовно, із дотриманням усіх карантинних обмежень, які встановлені станом на сьогодні. Ми уже пропрацювали безпосередньо з учасниками саме це питання. Тобто люди будуть або вакциновані або матимуть сертифікати про проходження ПЛР-тесту", – сказав заступник міського голови Юрій Лесюк.

Відповідні структури стежитимуть і за дотриманням інших карантинних вимог.

"Щодо інших карантинних обмежень — це розміщення не більше однієї особи на 4 квадратні метри на свіжому повітрі, носіння масок тощо — то в цьому плані будуть проводитися заходи, будемо попереджувати людей щодо необхідності робити це. Ми будемо робити все можливе для того, щоб усі обмежувальні заходи були виконані", — зазначив заступник міського голови Чернівців.

Вперше учасником фестивалю буде Народний аматорський ансамбль "Міоріца" (с.Бояни), якому понад 65 років.

Також глядачі побачать виступ дитячий фольклорного гурту "Щедрик". У репертуарі гурту обряди та обрядодійства календарного циклу, побутові пісні та танці, традиційна інструментальна музика. У своїх виступах передають неповторний колорит української народної музичної культури, все її багатство та оригінальність.

Торік у Чернівцях не проводили "Маланка-фест" через посилення карантинних заходів.

Історія фестивалю Маланок в Чернівцях

Фестиваль Маланок в Чернівцях – це унікальне дійство, на якому представлена українська, бессарабська, гуцульська, молдавська, румунська Маланка, традиції яких збережені на Буковині. Започаткований у 2011 році туристичною громадською організацією "Палітра Буковини".

Особлива вагомість участі у фестивалі колективів області, які демонструють автентичну Маланку, вік якої більш як сто років.

Під час святкової, карнавальної ходи учасників фестивалю вулицями міста, глядачі можуть побачити й відчути колоритність, різнобарвність, унікальність колективів. А ексклюзивності, оригінальності та фантазії учасникам фестивалю не позичати.

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