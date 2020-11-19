Термальні джерела та спа-курорт: затишна локація в Україні для відпочинку у міжсезоння

Термальні води Закарпаття широко відомі серед українських туристів. Сюди особливо часто їдуть восени та на початку зими для оздоровлення та повноцінного відпочинку як під час відпустки, так і на короткий вікенд.

Восени екскурсій в Карпатах стає менше, але термальний відпочинок залишається актуальним у будь-яку пору року. На Закарпатті є кілька локацій для такого виду відпочинку. Один із відомих - курорт Косино неподалік від села Косонь у Берегівському районі Закарпаття. Тут можна зупинитися як в міні-готелях, так і у великому комплексі або у власників приватних садиб.

Хоча через карантин вихідного дня багато спа-центрів працюють з обмеженнями, місцевий курорт з басейнами відкритий до відвідування. Також можна забронювати й готельні номери. Про це РБК-Україна розповіли в одному з місцевих відпочинкових комплексів. За інформацією співробітників готелю, номери варто бронювати заздалегідь, а протягом кількох діб потрібно внести 100% від суми.

Також на сайті одного з місцевих готелів запевняють, що за станом на сьогодні басейни відкриті до відвідування з дотриманням дистанції та інших карантинних обмежень. Там нагадали, що у термальній та прісній хлорованій воді COVID-19, за даними ВООЗ, не поширюється.

Особливості "термального" відпочинку на Закарпатті

Термальні води Закарпаття мають оптимальний мінеральний склад та температуру, які чудово підходять для загального оздоровлення організму. Вони відносяться до високотермальних хлоридно-натрієвих вод середньої мінералізації й наповнені корисними мікроелементами.

Ці води також застосовують для лікування різних захворювань. Звісно, робити це варто тільки після консультації з лікарем. Як стверджується, термальні води допомагають при деяких хворобах опорно-рухової, серцево-судинної, периферичної нервовими системи та при деяких хвороби печінки.

Фото. Село Косонь (ecohotels.in.ua)

Місцева мінеральна вода в Косино подається з однієї із трьох експлуатованих нині свердловин на Закарпатті. Ці джерела виявили у 80-х роках минулого століття радянські геологи під час пошуку нафтових родовищ.

Сьогодні термальна вода надходить з покладів мінеральних підземних термальних вод, які проходять через Францію, Австрію, Швейцарію, Балканський півострів. Подається вода у "природному" стані при температурі +41-42 °C.

На місцевому курорті є сім різних басейнів з термальними та прісними водами. Наприклад, смарагдовий басейн, "Золотий кран здоров’я "Косино", басейн "Інь-Ян", "Ванни Кнайпа" та інші.

Фото: Класичний плавальний басейн в Косино (kosino.ua)

На території одного з комплексів також є найбільші в Україні фонтани-джакузі з "кавою", "вином", "пивом" та фонтан-ілюзія "Золотий кран здоров’я" висотою 15,5 метрів.

Ціни за користування басейнами:

Дорослі – 450 грн/3 год, 900 грн/день.

Рекомендований час проведення у басейнах: по 15-20 хвилин тричі на день. Розглянемо основні місцеві термальні басейни детальніше.

"Смарагдовий" басейн

Тут можна перебувати одночасно у теплій воді та на свіжому повітрі в будь-яку пору року. У басейні є сидіння з гідромасажем для спини та ніг, підводний масаж для нижньої частини тіла, дві гідроподушки для ефективного масажу верхньої частини тіла.

"Золотий кран здоров’я"

Це великий термальний басейн з фонтанами-джакузі, виконаними у вигляді кави, пива та вина – традиційних напоїв цього краю. Вода ллється з великого крана висотою 15,5 метрів. Він побудований так, що коли вперше дивишся на нього, складається враження, що кран нібито "завис" у повітрі.

Фото: Басейн "Золотий кран здоров’я" (kosino.ua)

"17 кроків здоров’я"

Особливою популярністю користуються ванни Кнайпа. Це своєрідний мілкий басейн, у якому через кожні 1,5-2 метри різко змінюється температура води.

Ще одна особливість басейну в тому, що його дно викладене дрібними камінчиками, що посилює масажний ефект процедури.

Фот: Ванна Кнайпа (tsikaviy-svit)

Басейн "Інь-Янь"

Ще один з найцікавіших басейнів - Інь-Янь. Рекомендовано перебувати по 20 хвилин у кожній ванні, у яких температура води суттєво відрізняється.

"Королівські" сауни та печери

Окрім термальних басейнів, в курортному селі туристам пропонують відвідати комплекс саун. Їх тут п'ять видів: евкаліптова, римська, трав’яна, угорська, хамам. Окрім того, гостям пропонують відвідати крижану та соляну печери. Які, як стверджується, також сприяють оздоровленню організму.

Де зупинитись поблизу курорту та скільки коштує житло

Зупинитись можна у готелі, який розташований на території комплексу, або у селищі Косонь (1,5 км від басейнів), також - у містечку Берегово (20 км). Тут є як готельний комплекс, так і приватні садиби та міні-готелі.

Вибір житла - достатньо широкий. Але варто звернути увагу на те, що більшість готельних комплексів і садиби знаходяться не в самому селі, а в сусідніх населених пунктах. Наведемо кілька прикладів розміщення з цінами на дати 5-6 грудня 2020 року.

Фото: Один з термальних басейнів (tsikaviy-svit)

Готель "Золота пава" (Берегове): стандартний двомісний номер із 1 двоспальним ліжком або 2 окремими ліжками - 800 гривень. "Напівлюкс" - 950-1050 грн.

Комплекс "Villa Elena" (село Яноші): сімейний номер на трьох дорослих - 450 грн-600 грн. "Напівлюкс" для двох дорослих - 450 грн.

"Sting Hotel & Event Palace" (село Велика Добронь): стандартний двомісний номер - 660 грн. Двомісний номер "делюкс" - 520 грн. Вартість сніданку з людини (оплачується окремо) - 120 грн.

Термал-готель “Iváncsó Birtok”: номер "сімейний" для двох людей - 8400 за добу. Номер “Мансарда Делюкс” - 7 200 грн на добу для двох людей. Номер "стандарт" - 6 000 грн на двох за добу.

Будинок для відпочинку French Town (Берегове): окремий будинок з однією спальнею - 1400 грн.

Бутик-шале ART (село Яноші): двомісний номер з одним широким двоспальним ліжком - 1235 грн. Стандартний тримісний номер з кондиціонером - 1256 грн. Двомісний "делюкс" з балконом і власною ванною кімнатою - 1333 грн.

На курорт Косино можна знайти різні варіанти відпочинку та оздоровлення. Сюди також можна приїхати на вікенд в рамках міні-турів та екскурсій вихідного дня.

Нагадаємо, раніше ми писали про маловідому локацію на Закарпатті з термальними джерелами для комфортного відпочинку.

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