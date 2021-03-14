"Таких цін взимку не було": в Єгипет у квітні можна полетіти рекордно дешево

Відпочинок у Єгипті актуальний і навесні: українці активно бронюють путівки в Хургаду і Шарм-ель-Шейх на другу половину березня і початку квітня. Крім того, не втрачає популярності й "новий" курорт Марса-Алам.

При цьому ціни за пакетні тури з чартерним перельотом в цю локацію за умови вильоту у квітні стартують від 23-24 тисяч гривень на двох. Про це повідомляє профільне видання "Мастер Тура". Там переглянули актуальні пропозиції по турам в онлайн-сервісах туроператорів.

Водночас по системі "Фортуна" можна знайти й варіанти відпочинку дешевше, йдеться в публікації.

Скільки коштували тури в Марса-Алам взимку

"Наприкінці лютого таких цін на ринку не було: мінімальна вартість туру становила близько 26 тисяч гривень, а в окремих туроператорів – від 27 до 29 тисяч. Таким чином, збувається прогноз про цілком можливе здешевлення турів в Марса-Алам у зв'язку зі збільшенням перевезень на цей курорт", - повідомляється в новині.

З кінця березня та з квітня по цьому напрямку чартери додали Travel Professional Group, Anex Tour та інші компанії. Зважаючи на це, обсяги зросли у кілька разів.

Фото: Один з готелів курорту Марса-Алам (booking.com)

"При цьому закриті рейси є тільки у "Феєрії", яка першою відкрила цей напрямок для України та першою відновила чартерні перевезення в нинішньому зимовому сезоні, який завершується", - пише "Майстер Туру".

Там ставлять питання про те, чи зможе ринок забезпечити такий обсяг пропозицій:

"З одного боку, досвід минулих років показав, що навіть більш скромні обсяги себе не виправдовують: збільшення перевезення на Марса-Алам закінчувалося достроковим завершенням чартерних програм. З іншого – при нинішньому дефіциті відкритих для масового туризму країн у туроператорів є шанс не прогадати".

Що говорять в туркомпаніях

Те, що вартість відпочинку в Єгипті буде знижуватися, почали прогнозувати ще в кінці зими - як тільки компанії анонсували нові чартери в країну в березні й квітні.

Сьогодні ж самі туроператори, які займаються цим напрямком, висловлюються по-різному.

Фото: Подібного вибору турів на влітку може не бути, кажуть у туркомпаніях (booking.com)

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За даними видання, в основному в компаніях демонструють розуміння того, що більшого вибору турів на літо може і не бути:

"Тому там прагнуть максимально збільшити свою присутність на доступних і популярних напрямках, попутно намагаючись витіснити звідти конкурентів".

Раніше ми перевіряли вартість путівок на Мальдіви у березні.

Також повідомлялося, що деякі тури до Єгипту почали дорожчати навесні.