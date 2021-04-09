"Син не боїться ні морів, ні океанів": особливості подорожей за кордон з дитиною

Подорож з дітьми - важлива подія, до якої варто підготуватися заздалегідь. Попри те, що пандемія виключає відразу багато звичних опцій для подорожей, деякі варіанти відпочинку все ж можливі. Одна з найбільш вдалих ідей - вирушити в подорож разом з дітьми. Так зможете відпочити і ви, і дитина не буде нудьгувати.

Але багато хто впевнений, що подорожувати з дитиною - проблематично, і це зовсім не буде відпочинком. Проте така поїздка пройде з масою позитивних емоцій, якщо пам'ятати про деякі нюанси. Власним досвідом поїздок у відпустку з дітьми з РБК-Україна ділиться акторка шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Ірина Хоменко.

Іра – мама двох дітей: старшого сина Даміра і дочки Аврори. Вона вже встигла разом з дітьми помандрувати і по Україні, і побувати за кордоном.

Ірино, коли ви вперше поїхали з сином на відпочинок? Скільки йому було, куди їздили і як все пройшло?

Перший відпочинок з Даміром був, коли йому було чотири місяці. Ми поїхали в Карпати кататися на лижах.

Взяли в допомогу мою маму: це був такий її перший візит на гірськолижний курорт, а Дамырчику саме в поїздці виповнилося 4 місяці, ми навіть святкували. Туди їхали на машині: була прекрасна дорога, дитина весь час спала у кріслі.

Фото: Акторка Ірина Хоменко часто подорожує з сином Даміром (прес-служба)

Взагалі так повелося, що ми з самого дитинства садимо дітей автокрісла і не "шкодуємо" їх, а як можна частіше їздимо, де тільки можливо, щоб вони звикали до подорожей. І знаєте, класно було! Дамір чудово спав у горах на свіжому повітрі.

Про що обов'язково потрібно не забути, готуючись до подорожі з дитиною?

Мій чоловік - прагматик. Він завжди говорить: якщо що, ми все зможемо купити на місці. Але все ж, якщо ми говоримо про грудну дитину, то треба пам'ятати про деякі нюанси.

Дамірчик – алергік, тому я завжди беру з собою всі необхідні медикаменти. Яка б крута у мене була страховка, але я не знаю, як швидко зможуть лікарі або швидка допомога відреагувати в іншій країні.

Тому під рукою має бути все, щоб протягом 10 хвилин я могла зробити так, щоб моя дитина вільно дихала. Для нас це вкрай важливо, тому must have – це правильно зібрана аптечка.

Фото: Варто взяти з собою побільше дитячого одягу: більшість дітей багато падають, риються в піску і потребують частої зміни одягу (прес-служба)

І так само, уже з Авророчкою, я зрозуміла, що дуже важливу роль відіграють підгузники. Якщо у вас є все ж якісь алергічні особливості, візьміть саме той пральний порошок, яким ви користуєтеся постійно, і саме ті підгузники, які комфортно підходять для вашої дитини.

Звичайно, варто також розрахувати гардероб: побільше одягу для дітей, адже вони обов'язково загрязнятся. Мені здається, немає таких дітей, які б не залізли в калюжу, які б не падали по 350 разів, не вивернули на себе суп, кашу або ще щось. Тому краще насолоджуйтеся поїздкою і не переживайте, що у вас з собою - обмежена кількість речей.

Найчастіше я продумую саме дитячий гардероб, а собі беру по мінімуму і зручних речей. Купальник, шорти-футболки, кілька суконь, капелюшок, взуття і сонцезахисний крем – цього мені цілком вистачить. А от дітям беру стільки комплектів, щоб дійсно не переживати через забруднений одяг, і мати можливість його змінювати.

З якого віку, на ваш погляд, вже можна літати з малюком? Які поради могли б дати мамам перед першим польотом з дитиною?

На мій погляд, літати можна коли завгодно, навіть від самого народження. Але у нас це була перша дитина, і я перенервувала. Тому ми не літали, коли Дамір був зовсім крихіткою. Ще начиталася, що для дитини це стрес, вушка закладає.

Але насправді, якщо ваша дитина на грудному вигодовуванні, то у вас дитина вже застрахованапвід всіляких хвороб. Що стосується порад – зберігайте якомога більше соціальну дистанцію. Я і до пандемії COVID не любила скупчення людей.

Фото: "Поїздка з дітьми завжди приносить радість батькам" - Ірина Хоменко (прес-служба)

Будьте спокійні: дитина це відчуває, і бажано батькам добре виспатися перед польотом. Ми також завжди заходимо в літак останніми, щоб без черг і зайвих контактів.

Не соромтеся годувати дитину: все, що природно, те добре. Це заспокоїть вас, і дитина краще засне. Якщо ви летите далеко, і хорошими авіакомпаніями, можете відразу безкоштовно забронювати собі колиску: ваша дитина буде спати перед вами, це дуже зручно. Розрахована така колиска для дітей до двох років.

Наш перший політ був в період, коли Даміру було півтора роки. Я дуже переживала, але Дамір попив водички, і коли ми злітали, просто заснув. Не виникло взагалі ніяких проблем! До речі, я вибрала навіть спеціально нічні рейси, коли дитина може спокійно поспати.

Чим менша дитина, тим легше вона переносить переліт. І не має значення, це 9 годин, або 20. Якщо ваша дитина звикла до подорожі в автокріслі, то з літаком це ще легше – можна вийти пройтися, подивитися навкруги.

Фото: Діти охоче подорожують на літаку, і чим молодша дитина, тим легше проходить переліт, впевнена акторка (pixabay.com)

У нас були подорожі на машині і на море в Одеську, Херсонську, Миколаївську області, і в Запорізьку, Закарпатську, Івано-Франківську – тому ми багато де були з Даміром, теж саме робимо зараз з Авророю. Як можна частіше їздимо, щоб вона звикала до тривалих поїздок.

Як ми готувалися до першого польоту? Я просто розмовляла з Даміром, розповідала, що ми будемо летіти літаком, що не треба кричати, бо будемо заважати іншим пасажирам.

І якщо його щось турбує, то йому треба відразу підійти до мами. Вона все вирішить, обійме, покаже все. З дітьми треба говорити: тоді вони розуміють, до чого готуватися. Я не брала багато іграшок з собою, лише кілька. І тоді, здається, вперше я показала Даміру мультики. А ось Аврорі вони не потрібні – розважаємо власними силами.

Ви з Даміром літали на море – які у нього були враження? Як готувалися до цієї поїздки?

У мене дитина не боїться ні морів, ні океанів. Знаю, що багато діти купаються в басейнах з нарукавниками, а ось у відкритих водоймах – ні, тому що бояться.

Дамір плавав і в океані, і в морі, і прекрасно себе почував. Можливо тому, що він з 4 місяців ходив в басейн.

Фото: Поїздки з дітьми - це й турботи, але в більшості - дуже приємні моменти, каже Ірина Хоменко (pixabay.com)

Коли ми вперше полетіли до Єгипту, поїхали з чоловіком на дайвінг і взяли з собою Дамірчика. Коли він стрибнув з яхти в море без нарукавників, тільки в окулярах – ви б бачили обличчя всіх людей навколо, вони були в шоці!

Дамір плавав з татом, а я була на кораблі, і всі почали мені кричати: "ваш син випав за борт!". Такого подиву я давно не бачила. Але коли всі зрозуміли, що з Даміром нічого страшного не сталося, почали говорити: "так він вже маленький дельфінчик!".

Я, звичайно, не закликаю всіх кидати своїх дітей, що не вміють плавати, у відкрите море. Але якщо ваша дитина прекрасно плаває, то нехай насолоджується відпочинком разом з вами.

Подорожуйте, відпочивайте. По-перше, це зміна обстановки, по-друге, це все ж перезарядка і "відключення" мозку. І мені здається, що після подорожей, люди стають добрішими!

Розкажи про ваш відпочинок у Буковелі. Тепер це був уже відпочинок з двома дітьми?

Я закликаю батьків: якщо у вас є можливість взяти на допомогу няню, батьків, когось ще, хто б міг би посидіти з вашими дітьми – не відмовляйтеся. Навпаки, пропонуйте, адже нічого страшного в цьому немає, і батьки проведуть час зі своїми онуками, і ви знайдете час, щоб побути удвох.

Фото: Замість Балі сім'я поїхала на відпочинок в Буковель: діти теж піднімалися на найвищу гору (прес-служба)

Ми хотіли всі разом полетіти на Балі, але кордони не відкрили, тому цього року з нами стався Буковель. Аврора чудово перенесла дорогу, і спала в автокріслі, і їли ми в дорозі. Якби ще у нас були кращі дороги. Ми доїхали дуже швидко, майже не зупинялися. Взяли їжу з собою: у ланч-бокс чудово поміщається і картопля пюре, і салат, і котлета, і чай в термосі ніхто не скасовував.

З двома дітьми цікавіше. По-перше, Дамір дуже виріс за цей час, він вже дорослий хлопчик, яким я пишаюся. І він класний старший брат, дуже багато часу приділяє своїй сестричці, допомагає мамі з татом.

До речі, Аврора разом з нами теж піднімалася на дуже високу гору, тому відпочинок був повноцінним. Не відмовляйтеся від подорожі і не думайте, що "діти виростуть, і тоді вже поїдемо, коли буде легше". Легше навряд чи стане, а от цікаво буде точно.

Який ваш топ 5 обов'язкових речей в будь-якій подорожі з дитиною?

Перше і найголовніше – грамотно зібрана аптечка. Друге – це комплексна, повноцінна страховка. Третє – сфотографуйте всі свої документи для себе в телефон, зробіть ксерокопії паспортів, встановіть собі "Дію", щоб ваші документи завжди були з собою.

Четверте: обов'язково зробіть дітям бейджик або браслет, де буде вказаний номер паспорта, звідки вони, хто вони (англійською мовою), номер батьків. Про всяк випадок, навіть якщо вони десь на території готелю загубляться, щоб можна було знайти вас.

Фото: Варто скласти особистий список речей, без яких ви не можете обійтися в поїздці (pixabay.com)

П'ятий порада не завжди легка у реалізації, але наскільки це можливо – візьміть побільше грошей, повністю укомплектуйте себе всім для дитини. Зробіть класний список речей, і по ньому орієнтуйтеся на всі випадки життя. А вони бувають різні: у мене таке в житті було, коли летіла на 10 днів на відпочинок, а нас затримали на 16. І навіть до шести незапланованих днів я була підготовлена.

Як підготуватися, щоб подорож з дитиною не перетворилася на катастрофу?

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По-перше, не тіште себе надіями на те, що у вас буде купу вільного часу, де ви зможете полежати, і вас ніхто не буде турбувати! По-друге, розділіть свій час з чоловіком: наприклад, "понеділок, середу і п'ятницю я проводжу з дітьми, а ти - у вівторок, четвер і суботу"

І якщо ви їдете до готелю, обов'язково вибирайте місце, де є дитяча анімація, з кімнатами для дітей, і сміливіше віддавайте їх у руки професіоналів на кілька годин. Це можливість приділити час собі, провести його з коханою людиною і урізноманітнити розваги для вашої дитини. Аніматори добре знають, як розважати малюків, і це буде тільки "в плюс" всім - і дітям, і батькам.

Нагадаємо, раніше ми писали, які документи треба зібрати перед поїздкою за кордон з дитиною.

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