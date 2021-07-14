Варшава, Рига, Каунас: найцікавіші локації Європи для подорожі після пандемії

Пять непопсових локацій в країнах ЄС для любителів мистецтва та літератури

Подорожі до ЄС з кожним місяцем стають все доступнішими. Якщо минулого року європейські країни були практично повністю закриті для туристів з України, то сьогодні кордони для наших мандрівників відкриває все більше держав. Звісно, у липні поки можна їхати далеко не всюди. Але все ж вибір країн для подорожі постійно розширюється.

Часто під час подорожей мандрівникам хочеться побачити щось інтелектуально-мистецьке. Особливо популярні серед туристів європейські музеї: до пандемії до них шикувалися величезні черги. Зараз вони знову потроху відкривають свої двері та чекають на гостей.

Сьогодні розповімо вам, куди та чому варто поїхати, щойно обмеження на пересування втратять чинність.

Музей Микалоюса Чюрльоніса. Каунас, Литва

Вже зараз Литва дозволяє в'їзд тим, хто повністю вакцинований від COVID-19 (дозволеними вакцинами є Janssen, Comirnaty BioNTech/Pfizer, Moderna, Vaxzevria AstraZeneca) та мають відповідний документ або сертифікат медичного закладу, що це підтверджує.

Бажаний період відвідин відомого музею в Каунасі - вересень. День народження художника та композитора 22 вересня, розраховую, що колеги підготують особливу програму на честь свята.

Що дивитися?

Що буває, коли художник зростає у сім’ї музикантів і сам ним є? Його батько працював органістом, а сам Микалоюс склав перші симфонічні поеми в Литві, зібрав власну колекцію народних пісень, написав понад 200 творів для фортепіано.

В цьому музичному контексті мені цікаво побачити оригінали “музичних” художніх творів. Наприклад, “Сонати сонця”, “Сонати весни”, “Сонати моря”, “Сонати зірок”. Навіть на фото вони - щось більше, ніж просто живопис.

Фото: Весняна соната. Аллегро (uk.wikipedia.org)

Переліт "Київ-Вільнюс" - 12 євро на момент написання статті.

Проїзд "Вільнюс-Каунас" на автобусі - 7 євро. Час у дорозі - півтори години.

Вхідний квиток - 5 євро.

Музей Імре Кальмана. Шіофок, Угорщина

Угорщина вже давно вважається популярною серед українських мандрівників країною. До того ж вже зараз там дозволяють в'їзд українським туристам, які пройшли повну вакцинацію препаратом CoronaVac (його наразі масово застосовують в Україні).

Бажаний період відвідин — жовтень. 24 жовтня батько та король оперети святкує день народження, отже театри Угорщини мають показувати найкращі з його творів.

Якщо ви почули це прізвище вперше, шукайте в репертуарі київської оперети “Графиню Маріцу”, “Фіалку Монмартру”, “Сільву”, “Містера Ікс”. Вони всі просто чудові.

Що дивитися?

Пірнути в життя видатного угорця, прожити разом з ним найважливіші кар’єрні миті, зазирнути в особисті переживання, почути звучання меморіального роялю.

Вийти з музею, ходити містечком, фотографуватися з пам’ятниками улюбленому музикантові цілої країни, дивуватися їх людськості та приземленості в найкращому значенні цього слова.

Фото: Місцеві дуже люблять озеро Балатон (wikipedia.org)

Переліт "Київ-Будапешт" - 40 євро.

Проїзд "Будапешт-Шіофок" на автобусі - 7 євро. Час в дорозі - півтори години.

Вхідний квиток - 2,5 євро.

Музей Адама Міцкевича. Варшава, Польща

Зараз Польща обмежує в'їзд українців з метою туризму під час пандемії. Проте там обіцяють скасовувати обмеження у міру зменшення рівня захворюваності COVID.

Бажаний період відвідин музею - грудень. Тут подвійна вигода - шукачі інтелектуальних розваг потраплять на святкування дня народження видатного поета (24 грудня), а любителі покупок та вражень — на різдвяні вуличні ярмарки та розпродажі у торгових центрах.

Фото: Музей Адама Міцкевича у Варшаві (wikimedia.org)

Що дивитися?

Тут у мене професійна цікавість - цікаво, як поляки організували роботу музею головного письменника країни. Музей має колекцію книг, особистих речей, листів, документів, подарунків, картин. Левова частка музейних предметів передана родичами Міцкевича.

Хочу побачити, як вони розпорядилися культурною спадщиною, як організували постійну експозицію, яким чином показали географію подорожей поета. І, звісно, які заходи готують до дня народження.

Переліт "Київ-Варшава" - 22 євро.

Вхідний квиток - 3 євро.

Музей Романа Сути й Олександри Бельцової. Рига, Латвія

Латвія поки тільки готується до того, аби відкрити свої кордони для українських туристів. Сподіваємося, це станеться вже невдовзі. А тим часом пропонуємо дізнатися про одну цікаву локацію, яку точно варто відвідати у столиці країни, як тільки туризм офіційно дозволять. Це Музей Романа Сути й Олександри Бельцової.

Бажаний період відвідин музею — березень та квітень. Оскільки погода в дати народження художників не сприяє тривалим прогулянкам, можна сміливо складати музейний маршрут, щоб скоріше переходити з одного приміщення в інше.

Що дивитися?

Роботи яскравих представників латвійського модернізму. Хоч Роман з Олександрою й були парою, вони зовсім різні. Так, Сута, окрім живопису, займався оформленням книг, сценографією, кіновізуалом, розписом фарфору. Він писав мистецькі статті та навчав студентів.

Бельцова ж зосередилася на створенні картин: живопис у стилі кубізму, конструктивні натюрморти, портрети на замовлення.

Фото: Музей Романа Сути й Олександри Бельцової (wikimedia.org)

Переліт "Київ-Рига" - 40 євро.

Вхідний квиток - 2 євро.

Літературно-меморіальний музей-квартира Павла Тичини

Київ, метро Театральна або Льва Толстого

Період відвідин — цілий рік. Тим більше, що для цього не потрібно купувати жодних авіаквитків та перевіряти правила в'їзду.

Що дивитися?

Переміститися в радянську епоху митців та інтелектуалів, а не дефіциту чобіт, познайомитись з людиною, яку ми знаємо зі сторінок підручників, але особистість якої й досі залишається нерозгаданою.

В іншій реальності Павла Григоровича могли б назвати людиною, яка зробила сама себе. Можливо, з нього міг би списати вітчизняний Драйзер головного героя свого роману "Фінансист" Френка Каупервуда.

Народження у багатодітній родині у Чернігівській області, духовна освіта - ніщо не сприяло тому, що сільський хлопчик стане міністром освіти, депутатом та частиною шкільної програми з української літератури.

Фото: Музей-квартира Павла Тичини в Києві (facebook.com/PavloTychynaFlat)

Він дружив з Григорієм Верьовкою, вів дискусії з Миколою Бажаном, слухав вранішні розспівування Євгенії Мірошниченко, гуляв старим Києвом і мав гаряче серце.

Вхідний квиток - 20 грн.

Впевнений, що маленькі європейські міста дають краще уявлення про країну, людей, настрої. Щойно відкриють кордони, я й сам полечу дивитися омріяні музеї та знайомитися з колегами.

Нагадаємо, раніше ми писали про "секретні" дворики Подолу, які зазвичай не показують туристам.

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