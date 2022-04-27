Сценарій не спрацював. Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН

Росію виключили зі складу країн-членівВсесвітньої туристичної організації ООН.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на допис голови Державного агентства розвитку туризму України Мар'яни Олеськів.

"Росія більше не член Всесвітньої туристичної організації ООН. Більшістю голосів таке рішення прийнято на Генеральній асамблеї організації! "За" проголосували 40 країн, за що їм честь і шана", - відзначила голова Держтуризму.

Проти того, щоб країну-окупанта виключили з організації, виступили 11 держав. Голова ДАРТ перерахувала ці держави: Сирія, Білорусь, Казахстан, Зімбабве, Нікарагуа, Алжир, Китай, Боснія та Герцеговина, Єгипет та Північна Корея.

"Бажаний для Росії сценарій не спрацював. Розповісти світу про те, що вони самі вийшли з ВТО ООН, не вдалося. Зберегти обличчя – не вдалося. Зате вдалося вкотре зганьбитись і ще й оскандалитись у фінальних конвульсіях", - додала очільниця відомства, маючи на увазі ситуацію, коли напередодні голосування представники делегації Росії влаштували істерику та вирішили першими вийти зі складу організації, перш ніж відбулася процедура виключення.

За словами голови ДАРТ, Росія має пройти тривалий цивілізаційний шлях, отримати нові якості – у гуманності, ерудиції, честі й цінностях.

І "лише після повної трансформації знову претендувати на місце серед мирних, доброзичливих, порядних і чесних людей, що є членами цієї Організації".

"Така моя позиція. Сьогодні дуже багато країн готові допомагати – добрим словом, фаховими порадами, експертизою у розвитку туристичної сфери. Україна відродиться і стане новим великим ринком з новими можливостями для інвестицій, для подорожей, для унікального досвіду та емоцій. Спільними зусиллями!", - підсумувала вона.