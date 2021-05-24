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За суворим маршрутом. До Ізраїлю прибудуть перші туристи: яким буде відпочинок

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Понеділок 24 травня 2021 16:28
За суворим маршрутом. До Ізраїлю прибудуть перші туристи: яким буде відпочинок Фото: Відпочинок в Ізраїлі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

У країну дозволять їхати громадянам лише кількох країн

Ізраїль офіційно відкрив свої кордони для іноземних туристів -пілотна програма почалася 23 травня. Відвідати країну зможуть не тільки вакциновані, а й видужалі від COVID громадяни інших держав. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

У зв'язку з поступовим відступом пандемії, уряд дозволив в'їзд 20 невеликих груп до 30 осіб з країн з високим рівнем вакцинації - США, Великобританії та Німеччини. Передбачається, що туристи пробудуть в Ізраїлі до 15 червня, а після цієї дати в країну пустять наступних 20 груп охочих.

"Оскільки реєстрація почалася лише минулого тижня, малоймовірно, що перші групи прибудуть раніше початку червня", - сказав журналістам представник міністерства туризму.

Втім, навіть для допущених в країну туристів правила залишаться суворими - ПЛР-тести до вильоту і після прибуття, а також тест на антитіла. Туристичні групи супроводжуватимуть вакциновані гіди та водії. Перших індивідуальних мандрівників в Ізраїлі планують прийняти в липні.

Туристам не можна відходити від автобусів і відхилятися від маршруту

Перші групи туристів для відвідування Ізраїлю були відібрані з величезної кількості заявок, які раніше відправляли в Міністерство туризму представники компаній з різних країн, розповідає РБК-Україна про пілотний проект Анна Формакідова, директор турфірми Statours. Її компанія спеціалізується на туризмі в Ізраїлі.

За суворим маршрутом. До Ізраїлю прибудуть перші туристи: яким буде відпочинокФото: Відпочинок в Ейлаті (pixabay.com)

"У відборі можна було брати участь тільки тим, хто проживає в потенційно безпечних країнах за рівнем захворюваності. Наприклад, з США. Україна у список таких країн не входить, тобто наші компанії відправляти заявки не могли", - пояснює вона.

Вчора, 23 травня, до Ізраїлю мала заїхати певна кількість туристів, додає Ганна Формакідова. Дозволяється їхати тільки тим мандрівникам, які їдуть в країну тільки у складі туристичних груп. Водночас індивідуальний туризм поки не дозволяється.

"Люди, які беруть участь в таких турах в рамках пілотного проекту, в поїздці не можуть відлучатися від автобуса. Транспорт слідує за суворо затвердженим маршрутом, від якого також відхилятися не можна. У групах - поки тільки вакциновані туристи, які отримали обидві дози вакцини до поїздки", - додає фахівець.

Можуть дозволити в'їзд індивідуальним туристам

Подальші кроки з відновлення туризму в Ізраїлі прогнозувати складно, висловлює думку Формакідова.

"Що буде далі - поки незрозуміло. У країні планують почати пускати також індивідуальних туристів, але офіційних заяв про правила в'їзду для них поки не було", - зазначає директор Statours і додає, що регулярно стежить за змінами правил в'їзду в країну.

За суворим маршрутом. До Ізраїлю прибудуть перші туристи: яким буде відпочинокФото: Туризм в Єрусалимі (pixabay.com)

Вона вважає, що головне для охочих скоріше побувати в Ізраїлі - набратися терпіння і дочекатися офіційної інформації стосовно умов для туристів.

"Поки країна хоче перестрахуватися і подивитися на результати поїздки пілотних груп. Це допоможе зрозуміти, як розвивати туризм далі. Коли вперше стало відомо, що з 23 травня прийматимуть групи туристів, то чіткий перелік правил для них з'явився тільки через три тижні після цієї заяви. Тут можна зрозуміти всі сторони: в Міністерстві туризму Ізраїлю хочуть відкритися для туристів, а в МОЗ країни підкреслюють, що сьогодні важливо не допустити повторного спалаху COVID", - додає Ганна Формакідова.

За її словами, під час пандемії значно постраждали ті компанії, які орієнтувалися суто на якийсь один напрямок.

"Ми займаємося туризмом тільки в Ізраїль, і за час пандемії на інші напрямки у якості альтернативи ми не переключалися. На жаль, вже довгий час наша робота поставлена "на паузу", - говорить фахівець.

За суворим маршрутом. До Ізраїлю прибудуть перші туристи: яким буде відпочинокФото: Пляж в Тель-Авіві (pixabay.com)

Ситуація з COVID в Ізраїлі: у країні послаблюють карантин

У суботу, 22 травня, в Ізраїлі було діагностовано всього 12 нових випадків захворюваності. Поширення коронавірусу в Ізраїлі різко скоротилося завдяки успішній кампанії вакцинації - обидві дози вакцини отримали понад 5,1 мільйона з 9 мільйонів громадян. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, в цей час в Ізраїлі 511 активних випадків коронавірусу, 60 осіб перебувають у важкому стані.

З 1 червня в Ізраїлі збираються зняти всі карантинні обмеження. Після цього не буде необхідності в "зелених паспортах", скасують обмеження "фіолетового стандарту". В силі залишиться масковий режим в закритих приміщеннях.

При цьому міністерство охорони здоров'я попередило громадян про ризики поїздок на Сейшельські острови, в Аргентину, Грецію і Єгипет, а координатор по боротьбі з коронавірусом Нахман Еш закликав взагалі не їздити за кордон.

"Я думаю, що для цього ще не час, оскільки рівень інфікування в світі високий у багатьох місцях, включаючи Європу. Тут дуже висока небезпека заразитися, в тому числі і для щеплених. Іноді ми бачимо вакцинованих людей, які приїжджають з-за кордону з новими варіантами, тому від цих поїздок варто утриматися", - сказав він.

За суворим маршрутом. До Ізраїлю прибудуть перші туристи: яким буде відпочинокФото: В Ізраїлі збираються зняти всі обмеження (pixabay.com)

Україну разом з Індією, Південною Африкою, Мексикою і Туреччиною в Ізраїлі віднесли до "червоних" країн, куди й звідки поїздки заборонені без спеціального дозволу уряду.

Тим часом ще в січні 2021 року в Ізраїлі підрахували збитки туризму від пандемії – падіння склало приблизно 81 відсоток.

Про те, що Ізраїль буде приймати вакцинованих туристів, стало відомо у квітні. Тоді в країні розробили орієнтовний план з прийому іноземних мандрівників.

Також раніше повідомлялося, що потрібно знати туристам перед поїздкою в Чорногорію цього літа.

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